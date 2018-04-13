简单粗暴打法诱发三大乱象 无锡外卖混战遭监管约谈

新华社南京4月13日电 题：“外卖小哥你慢点骑”——“外卖混战”引来监管约谈的警示意义

新华社记者龚雯、郑生竹、何欣荣

消费者叫个外卖只要几块钱，骑手跑得快能日进千元，商家选了滴滴就不能用美团…… 近日，在江苏无锡，滴滴、美团和饿了么三大平台上演了一场史无前例的“外卖混战”。

记者实地采访发现，外卖平台的补贴大战，看似让消费者和骑手得了好处，实则引发不正当竞争、消费体验差、交通事故增加等一系列问题。11日，无锡市工商局紧急约谈三家外卖平台，责令它们立即停止涉嫌不正当竞争和垄断的违法行为，开展自查自纠。

“捡钱”式补贴掀起外卖新一轮混战

4月9日，网约车巨头滴滴在无锡正式上线外卖业务，通过高额补贴迅速拉拢人气后，宣称自己日单量第一。在滴滴的“高举高打”面前，美团和饿了么纷纷应战，外卖市场新一轮三方混战拉开序幕。

从外卖平台的打法看，主要是给消费者叫外卖和骑手送外卖提供双重补贴。按照滴滴外卖的规则，针对每个新注册的用户，除了首单立减20元，还提供“满20元减18元”优惠券。这样算下来，一单加上运费需43元钱的外卖，只要5元左右就能吃到，“比做饭还便宜”。而便宜点的奶茶用优惠券冲抵后，只用付运费，相当于白喝。

“这几天不点个外卖都感觉不是无锡人。”网络上的调侃并非虚言。记者近日在无锡市香榭街的“老佟家”餐馆看到，前台堆满了打包好的外卖，不断有外卖骑手出入取走订单。店主告诉记者，自滴滴外卖进入无锡市场以后，店里的外卖单量增加了40%。

天津小伙赵明是忠诚骑手，他在11日跑了47单，花了11个小时，成为滴滴外卖凤凰城站点当天单量冠军。“滴滴宣称忠诚骑手一个月一万元，按周发工资，每周上六天班，每天跑足8小时和规定单量。只要尽心尽力去跑，基本都能拿到。自由骑手是按单结算，一单20至25元，厉害的一天能拿2000多元，少的也有近千元。”

滴滴的猛烈攻势，令其他两家外卖平台有点难以招架。一位正在等派单的美团骑手告诉记者，高峰期一单挣15元，其他时间一单5元。现在就跑高峰期，一天30多单能赚四五百元。爆单的情况下，不仅箱子全满，电动车把手上都挂着外卖袋子。“等这个月工资发了，我就去滴滴，可以挣得更多。”

记者采访了解到，由于订单太多，无锡当地的外卖小哥不够用，苏州等地的外卖小哥也赶到无锡支援。外卖员满城跑，一时间成了无锡一景。甚至还有一家三个亲兄弟齐报名，有的在报名满后，被预留下来作为储备资源。

简单粗暴打法诱发三大乱象

看起来，外卖平台的补贴大战让消费者和骑手们都得到了实惠，很多外地网民纷纷留言“滴滴外卖快点打过来”。但事实上，低价的午餐并不好吃，外卖平台的简单粗暴打法，导致一系列问题开始浮现。

--订单来不及送，客户体验差。无锡市民商女士表示，因为身边朋友推荐才开始用滴滴外卖。本来想着有优惠，谁知道下单后足足等了两个小时，送到时饭都凉了。

“订单多的时候，别说骑手没时间取，我们连打包都来不及，配送肯定会有延迟。”一家餐馆负责人无奈地说。

--涉嫌不正当竞争，破坏市场秩序。11日，无锡市工商局紧急约谈三家外卖平台。无锡市工商局方面表示，稍早前接到商家举报，称其在上线了滴滴平台后被美团和饿了么强制下线，商家被迫“二选一”。经过前期调查发现，相关外卖服务平台的行为已经涉嫌构成不正当竞争行为和垄断经营行为；另外，在调查期间，相关外卖服务平台存在边纠错边推出新的极端营销措施的情况，如采取发放大量补贴或优惠券等无序的市场竞争手段争夺市场份额，破坏正常市场秩序。

在约谈会上，无锡市工商局责令三家外卖平台立即停止涉嫌不正当竞争和垄断的违法行为，主动协助配合执法部门开展相关执法调查，迅速对经营行为开展自查自纠，主动纠正其他可能影响市场经营秩序的行为，如虚假宣传、消费欺诈等。

--交通事故明显上升，给社会安全带来隐患。无锡市公安局交通警察支队政治处民警陈刚告诉记者，随着外卖大战的启动，粗略估算城区外卖小哥导致的交通事故增加了两成多。

陈刚分析，这些事故的原因，一是非机动车走机动车道，二是逆向行驶，三是违反交通信号灯，导致轻微碰擦事故。值得警示的是，在路上发现无牌摩托车行驶，而且骑手边接单边看手机，安全隐患极大。

监管及时出手极具警示意义

外卖平台做打车，出行平台做外卖……今年以来，互联网行业跨界竞争不断。随着既有的游戏规则被打破，竞争的底线也越来越低。特别是让“商户二选一”的行为，不是通过提高自身产品和服务的质量来进行良性竞争，而是用强迫商户站队的方式打击竞争对手，明显有悖商业道德。

和以往的“戏码”略有不同，此次在无锡发生的外卖大战，刚开打几天就被监管部门约谈。在全国范围的外卖大战“山雨欲来”之际，极具警示意义。

中国政法大学知识产权研究中心特约研究员李俊慧说，回顾这几年的“互联网+”创新创业，不论是网约车、共享单车，还是外卖，主要参与者为了圈用户、抢市场，竞争手段可谓无所不用其极。“由于之前各方对‘互联网+’创新创业持审慎包容态度，很多出格的做法并未得到及时纠正或制止，其结果是损害了市场公平竞争环境，挫伤了后来者的创业创新积极性。”

李俊慧认为，在无锡外卖市场刚刚出现“苗头性”问题时，相关部门及早出手，通过约谈市场参与者，划定公平竞争的起跑线。对于市场的长远发展和消费者权益保护，都是有积极作用的。

“高额补贴不符合市场公平竞争的原则。通过补贴获取的用户，其黏性也不会高。可以期待，外卖市场的无序竞争，将随着监管部门的介入逐渐平息。”电子商务研究中心助理分析师陈礼腾说。