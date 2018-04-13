人民日报:守好互联网平台价值出口 巨头非大而不能倒

原标题：守好互联网平台的价值出口（新论）

人民日报 支振锋

对用户、市场、社会和国家肩负应有的责任，积极培育社会道德和主流价值观，决定着平台自身的品性和未来

最近，相关部门加大对视频类、资讯类等应用的监管力度，今日头条和快手等互联网信息平台频遭“点名”。日前，今日头条旗下的“内涵段子”客户端软件和相关公众号因导向不正、格调低俗等突出问题被永久关停，监管部门还要求该公司举一反三，全面清理类似视听节目产品。相关举措折射出的管理导向，值得深思。

受惠于庞大的用户数量、科技进步以及网络基础设施升级等红利，我国互联网经济创新活跃、网络信息平台成长迅速，体现了中国市场令人赞叹的科技与商业模式创新，这也是无数技术和商业人才的奋斗成果。人口和市场的丰富养分，催生网络信息平台爆炸式增长，聚集起大量用户。整改前，今日头条和快手已经达到约7亿激活用户，1.4亿和1.2亿日活跃量的惊人规模。

影响力有多大，责任就有多大。巨大的用户群体绝不仅意味着金山银山，还意味着责任如山。今日头条宣称要做“全球创作与交流平台”，快手称能“帮助大家被喜欢自己的人看到、认识、互动，消解孤独感”，这原本都是相当美好的愿景，也是互联网技术带来的巨大可能。然而，以何种形式实现这一愿景、维护这一平台，则构成了不小的考验。是因为所谓“技术中立”而放任不管，让有违公序良俗的内容大行其道，还是对用户、市场、社会和国家肩负应有的责任，积极培育社会道德和主流价值观，不仅决定着平台自身的品性，也在很大程度上决定着它们的未来。

应该说，网络信息平台的兴起，改变了内容生产与分发方式，极大丰富了公众的“信息生活”。一方面，这为普通网民提供了表达自己、展现自我的空间，促进了互联网信息发展繁荣；另一方面，平台管理跟不上内容生产，也导致不少低俗甚至违法内容的产生。再通过人工智能，依靠个性化算法推荐投用户所好进行精准分发，用户就逐渐只能看到自己想看的，形成“茧房效应”，导致信息越来越封闭。而对于低俗、色情、暴力等违法违规信息，以及涉未成年人的违法不良信息，也会形成“回音室效应”，给人造成不良影响。

国家监管部门显然看到了问题的严重性，采取的执法手段更加丰富。从限期内停止更新、停止App下载，到重点违规账号跨平台封杀，再到关闭App、关闭频道和全面整改等，体现出应用商店平台与网络信息平台“双平台”并行、平台治理与内容治理并重的特点。新媒体信息平台的发展，呼唤并推动着监管机制的创新，特别是更加重视人工智能算法的治理。而即便如此，仅靠监管部门也是不够的，互联网时代需要更加重视用户的力量，建立更具响应能力的举报渠道，发挥好用户作为内容生产者的正面作用。同时，也可以从用户的角度出发，更科学、更合理地对内容、平台进行分类管理。网络治理有了“用户思维”，才能从根本上改变内容生产的生态。

作为互联网信息平台，需要举一反三、引以为戒，尊重公德、合法运营。亿万用户不是平台的“资源”，而是亿万个价值出口和终端。互联网巨头也不是“大到不能倒”，而应“大到必须好”。只有守住底线，相关互联网企业才能把握好科技创新的风口，站在社会发展的潮头。

（作者为中国社会科学院法学研究所研究员）