扎克伯格二次“过堂” 称对一切负责

4月11日，在美国华盛顿，美社交媒体平台脸书公司首席执行官马克·扎克伯格（前中）出席众议院听证会。新华社发

“你们的用户协议烂透了”、“你们在用手机麦克风监听用户？”……

在出席参议院听证会10个小时后，Facebook首席执行官扎克伯格在参加第二场众议院听证会时，44位国会议员轮番提出一个个尖锐而不留情面的问题。

让Facebook和扎克伯格本人陷入舆论风暴的，是3月17日一位爆料人向媒体的爆料。爆料人称，帮助特朗普赢得美国总统大选的数据分析公司Cambridge Analytica（剑桥分析）在2013年从facebook违规获得了5000万Facebook用户的信息，facebook早在2015年就已知晓此事却并未妥善处理也并未将信息公开。

扎克伯格作为唯一证人，于美国当地时间周二开始，在国会为期两天的听证会上作证，一个人面对44名议员，试图化解facebook成立以来遇到的最大危机。

被称着“道歉装”过堂，频提道歉和责任

听证会上，扎克伯格一改平时“永远不变”的T恤加牛仔裤的衣着，换上了深蓝色西装。这一身装束被外界称为“道歉装”，让扎克伯格看上去严肃而真诚。

记者从直播中看到，他走进大厅后，独自坐在大厅的中央，面对半圆形排列的数十位国会议员和近二十余台专业单反相机的镜头时，表情略带紧张。他还在座位上放置了一个20余厘米厚的坐垫。

听证会上，扎克伯格一遍一遍地用“议员”作为回答的开头，以显示郑重。在回答议员或尖锐或复杂的一次次提问中，他说的最多的两个词就是道歉（Apologize）和责任（Responsibility）。

他表示，“我们对于自己责任的认识不够宽泛，这是一个大错误。这是我的错误，对不起。我创立了Facebook，并负责运营，我要为这里发生的一切负责。”

据纽约时报报道，为了让扎克伯格能够在听证会上表现完美，Facebook专门为扎克伯格聘请了一组专家，专业的律师团队以及顾问教练，一起研究可能会被问到的问题，以及如何回答、反应速度、如何中断等，还事先模拟了听证会。他们的目标是让扎克伯格显得谦逊、随和、直率。

扎克伯格的尴尬时刻

虽然准备充分，在听证会上，扎克伯格仍数次陷入尴尬时刻。参议员哈里斯质疑Facebook为什么没有在2015年时向公众解释剑桥分析存在的问题，而是拖到了现在。这令扎克伯格一时语塞。

而在被问及“你是否知道脸书领导层中，有谁在谈话中做出了不通知用户的决定，你认为这样的谈话是否存在？”时，扎克伯格也只是回应称，“我不确定是否有这样的谈话。”

参议员Dick Durbin试图让更多人关注隐私问题时提问到“能不能告诉我们，你昨晚睡在哪个酒店？”面对这一问题，扎克伯格一度陷入不知如何回答的尴尬，停顿了数秒后回答道“不行。”

对于用户信息的保护问题，扎克伯格表示，Facebook已经引入了超过两万人参与信息安全和内容审核工作。而在未来，无论是仇恨言论、假新闻，还是恐怖分子的网络攻击、平台内容的审核等问题都可以通过AI来解决。

当民主党众议员弗兰克·帕洛尼质问扎克伯格称，Facebook是否愿意改变该平台的默认设置并收集尽可能少的用户数据？扎克伯格回答称：“这是一个复杂的问题，一句话解释不清。”对此帕洛尼回应称：“这令我感到失望。”

在连续两日的听证会同期，Facebook股价首日上涨4.5%，创2年来单日最佳，次日上涨0.9%后，两日市值累计上涨250亿美元，折合人民币约1600亿元。扎克伯格的个人财富也增加28亿美元，达660亿美元，位列全球第七。

此前用户信息泄露丑闻爆发后，Facebook股价3月19日、3月20日连续大跌，两日市值蒸发500亿美元；据测算，扎克伯格两日财富蒸发超80亿美元，他也因此跌出福布斯富豪榜前五位。 新京报记者 杨励

■ 焦点

如何监管Facebook等科技巨头

听证会进入第二天，扎克伯格刚一落座，美国众议院能源商业委员会格雷格·沃尔登就直接发问，“Facebook是一家电视公司吗？”因为格雷格认为，Facebook充斥着越来越多的直播原创电视内容，但这个问题实际上是在问，有着巨大内容资源并以此向广告主销售的Facebook是不是一家传媒公司。

扎克伯格干净利落地回应，我认为我们是一个科技公司。

对此，互联网专家洪波告诉记者，今天的很多科技公司都具备媒体的能力，包括国内的今日头条等，他们都有这样的能力，但他们与传统媒体不同。传统媒体比如报纸、广播和电视，是以内容为核心，监管规则是经过长时间、针对媒体自身产品形态形成的，但科技公司本身是代码，内容并非是核心，而是平台上产生传播，他们并不是创造者。

有观点认为，如脸书、谷歌等单一科技巨头的业务范围已经超过了单一国家政府的管理范围，这意味着科技公司需要更多地自主摸索监管规则。对Facebook这类平台型科技公司，在发展中需要不断完善自我监管的手段。

洪波认为，人工智能或者付费版并不能解决监管的问题，因为代码总是存在漏洞，这是不可能被根除的。

畅销书《社交红利》作者徐志斌表示，需要从技术、产品和企业意识上升级，企业应该明确告知用户，他们会使用什么数据，以什么限度使用数据，用户就可以清楚地知道数据流向了哪里。

徐志斌表示，今天，互联网公司大平台数据都很丰富，行业使用数据都有一个默契，即在现有法律框架下，互联网公司都会小心地通过黑盒子的形式研究和使用。所谓“黑盒子”，就是互联网公司知道用户购买了什么，但并不会使用这个数据本身，而是知道购买这类产品的用户，其他关联的行为，比如爱去哪里旅游。换句话说，互联网公司并不知道你是谁，也不需要知道你是谁。

Facebook也是遵照这样的模式应用数据，而今天发生的事件是因为早年数据泄露。徐志斌表示，这需要还原到社交网络刚开始开放时，业界对于开放程度的讨论。是开放支持业界，还是收缩保护平台和用户？业界当时多数是支持开放。

一位业内人士表示，Facebook并不是刻意造成数据滥用，但之前的确相信使用者会正确使用数据，所以隐私政策过于宽松。

徐志斌告诉记者，这在中国也曾被讨论。腾讯当年曾一度并不愿意开放，就是因为担心灰色产业过大，导致数据被滥用，而这也是今天Facebook所遇到的问题。今天Facebook遇到的问题，你可以理解为大平台发展中，必须要交的学费，因为之前谁也没遇到过。

因此，要想解决这个问题，一方面数据丰富的公司要将其数据应用在可控的限度内，重新构建使用数据的规则，另一方面，需要政府不断完善和升级现有的法律法规。 新京报记者 梁辰

■ 延展

扎克伯格否认脸书过于强大

Facebook作为社交巨头的庞大体量也引来议员的关注，有参议员问到：“你们最大的竞争对手是谁？”扎克伯格并未给出明确的回答。对于Facebook是否太过强大这一问题，也让扎克伯格非常警惕：“我觉得并不是这样。”

有评论认为，“是否太过强大”问题的背后是监管部门对于facebook庞大体量的担忧。

数据显示，Facebook全球活跃用户超过20亿人，在美国活跃用户接近2亿人。而且Facebook旗下还囊括了Instagram、WhatsApp、Messenger等广受欢迎的社交应用。

从社交网络应用规模来看，拥有月活超过20亿用户的Facebook显然已成为庞然大物，洪波表示，与传统企业的长期垄断不同，科技公司都是阶段性垄断，而且瞬间就会失去优势，雅虎的衰落和微软的转型就是最好的案例。

畅销书《社交红利》作者徐志斌告诉记者，判断Facebook是否垄断，并不是从用户的感知，而是从Facebook对自己的定位。目前来看，如果定位为广告公司，那么它的竞争对手包括谷歌等多个平台；如果定义为社交网络，其竞争对手则包括领英、推特等。（梁辰）