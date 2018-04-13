社交网络捧红小猪佩奇 化身移动印钞机

来源：北京晨报

走红的小猪佩奇被商家放在最显眼的位置。

“小猪佩奇穿上身，今天我是社会人”，过去几天，绝大多数人会发现，自己的朋友圈被一只长得像粉红色吹风机的小猪佩奇给占领了，一些大人则骄傲地在朋友圈晒起小猪佩奇玩具手表，尽管只是一个看起来像手表的玩具糖果盒。作为2015年才被引进中国市场的动画片，《小猪佩奇》展现出惊人的爆发力，而在社交网络碎片化传播下，小猪佩奇成为了现象级网红，还吸引到“抢钱大户”优衣库推出联名款了，而小猪佩奇品牌方eOne则选择与中国本土企业合作加速在中国市场的扩展。

化身移动印钞机

中国收入同比增幅超700%

随着表情包的广泛流传和社交网络的推波助澜，小猪佩奇这一英国动画片主角正在中国市场刮起一阵风暴——小猪佩奇及其一家的形象就被网友们制作成了相关的系列表情包，被大量使用和转载，社交网络大狂欢则助推了小猪佩奇的火爆，“小猪佩奇身上纹，掌声送给社会人”还成为了抖音上最时髦的一句口号之一。与以往不同，成年人也开始购买起小猪佩奇的周边产品了。

2015年《小猪佩奇》在中国大陆开播，立刻俘获一大批儿童观众，同年10月在三大视频平台——爱奇艺、优酷和土豆网上线，仅仅一年，收看人次就超过100亿次，在这些网站中小猪佩奇的累计播放量达到惊人的450 亿。

“小猪佩奇”的经营方凭借爆款IP赚得盆满钵满。小猪佩奇IP所属的英国Entertainment One（简称eOne）公司在2017年上半年的强势增长，主要受益于中国市场的推动，它在中国的授权和商品销售收入，同比增幅超过了700%，这还不包括各种未取得授权的商品销售，小猪佩奇成为当之无愧的移动印钞机。据不完全统计，小猪佩奇目前每年能创造10亿美元的全球零售额，拥有800多个全球授权商。

在中国市场加码

酝酿全方位投入2019猪年

中国市场表现出的超强消费力让eOne公司兴奋不已，该公司选择本土有优势的IP 运营商加码中国市场。eOne公司在今年3月公布奥飞娱乐股份有限公司将作为其全球大热的学前教育动画片小猪佩奇在中国的 IP 合作方，助力小猪佩奇 IP 在中国市场的发展。

奥飞集团高级副总裁曹永强称，公司拥有超级飞侠、萌鸡小队、喜羊羊与灰太狼等一系列精品IP以及完善的产业链。奥飞娱乐相关负责人索冬对北京晨报记者表示，双方将就eOne旗下的“小猪佩奇”展开一系列产业合作，并计划发布全新主题玩具系列，包括玩具组合、角色塑像和角色扮演玩具等，并将在2018年第四季度全面推向市场。

对eOne而言，中国市场已经上升为全球最为重要的市场。eOne全球授权、家庭和品牌部执行副总裁AndrewCarley此前表示，“小猪佩奇在中国的人气不断上升，我们也看到了中国市场的广大前景。我们正酝酿迎接2019年，即中国的猪年。而全新的玩具、新鲜的内容、令人兴奋的商品以及沉浸式的精彩体验将让我们处于强有力的地位。”

在eOne的规划中，现场活动和沉浸式粉丝体验将是eOne 在中国重点发展的业务。除了首个小猪佩奇主题游乐场将开幕外，为期三年的小猪佩奇全国巡回表演秀也提上了日程，还有众多品牌快闪活动和商场活动也正在筹备之中。

向成年人群拓展

优衣库联名款引起欢乐恶搞

小猪佩奇的商业价值持续走高也让品牌授权费水涨船高，有业内人士对北京晨报记者表示，“小猪佩奇”的品牌授权业务近两年在中国大陆相当火热，版权费也在不断上涨，生产商间竞争激烈。

优衣库也在这个时候推出小猪佩奇联名款。尽管优衣库此前推出过漫威、迪士尼的联名款，但动静都来得不及小猪佩奇合作款大。在优衣库官方的一条置顶微博中，优衣库的推广方式颇为特别，“小猪佩奇穿上身……”邀请粉丝们在留言区对暗号，寻找出真正的”社会人”。这条微博下面，众多网友如此心照不宣地“接住了梗”，一众评论整齐划一、排列至优衣库的官方微博下。

据悉，这次合作推出的是幼儿款UT和婴儿睡衣，据北京晨报记者最新了解，联名款已经上市。有网友恶搞出了小猪佩奇和香奈儿、耐克、阿迪达斯、Supreme、Vans等大牌的“联名”，很多人看完后居然表示：“没有一丝违和感。”在万能的淘宝上，手快的商家已经上线了各种小猪佩奇和各大奢侈品牌的合作产品，尽管是各种山寨款。

业内人士也敏锐地捕捉到小猪佩奇受众群的扩大，这也意味着小猪佩奇的商业价值仍有巨大空间。“现在很多厂家都在尝试合家欢或者全龄段的方向，小猪佩奇就是成功的典型案例。”奥飞娱乐相关负责人索冬表示，会不会因此拓展消费人群，这个得看小猪佩奇后续的内容更新情况，包括IP的运营和推广了。

北京晨报记者 陈琼