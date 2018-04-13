南京近百辆共享单车被“埋”背后：维保人员被指不足

4月12日，铁心桥街道停车办已安排人员将被土“掩埋”的共享单车挖出，大多车辆损坏严重。 澎湃新闻记者 陈卓 图

澎湃新闻记者 陈卓

“坟场”——这本是网友戏称共享单车被“弃之荒野”的单调场面。但如今，在南京雨花台区的一处违章暂扣场，还真发生了平地里隆起“坟场”的故事：五颜六色的单车胡乱地堆在一起，且被掩埋进了土里。

是谁倾倒的渣土？是刻意掩埋还是不慎倾倒？澎湃新闻（www.thepaper.cn）采访获悉，事件相关方包括铁心桥街道停车办、暂扣场所在停车场、属地尹西社区，摩拜与ofo小黄车公司均否认“知情”，其中街道停车办和ofo小黄车公司4天前就分别报警。

4月12日上午，澎湃新闻记者在现场看到，铁心桥街道停车办已经安排人员将单车从土里“挖出”。据记者目测，曝露在场地内的现有单车不足100辆，但品种多达7种，包括深陷退款风波的町町单车、小蓝单车等。可见，它们在这儿“呆”的时间并不算短。

“从2016年下半年到现在，存放有2年了。”雨花台区锁心桥街道停车办主任杨克荣对澎湃新闻表示，存放在这里的共享单车的数量都是动态的，“不断有车进，有车出。至少能肯定，最短的也（存）放了有三四个月”。

杨克荣称，之前一直通知共享单车公司前来领回车辆，但迟迟不见人来。一个月前，他们再次发出通知可以“无条件”领车，有三四家单车公司前来运走了上百辆单车，而余下的这些，大多损坏严重，有的被肢解开来，纠缠在一起。

“他们（当时）是把好的运走，坏的留下了。”管理停车场一位吴姓负责人对澎湃新闻记者表示，这次的单车停放点正位于他租用经营的停车场内，里面多停放一些大型工程机械。

他的这句话惹得共享单车公司不快。“不是‘搬走好的，留下坏的’，而是‘搬走能搬的，不好搬的暂时留下了’。”摩拜、ofo小黄车江苏区域公关人士都向澎湃新闻记者表示，由于该点堆放了多个企业的单车，有些纠缠在一起，有些上头还压着其他的车，仅凭单个企业很难清离。

今年3月初，摩拜公司从这个停放点取出约150辆车，其中大部分是去年（2017）年底就停放在那儿的。“我们不是不愿意尽早领回，”摩拜公司这位人士表示，“政府部门对领回所扣车辆规定了相应条件，南京各区也不同，比如要作出一定整改承诺等，我们认为可能有一些细致条款无法达成一致，所以一直在沟通取车方案。”

随借随还的共享单车给城市管理带来新的难题。据铁心桥街道停车办主任杨克荣介绍，城管部门街头巡查发现违停后，一般都会通知各单车公司维保人员前来整改，若半小时内整改不到位，便进行清拖，运送到指定的集中停放点，并通知公司前来领回。

在雨花台区，为了方便管理，每个街道与各个共享单车公司都建立了微信群。一旦发现违停后，会及时在群里通知到该共享单车的具体维保人员。

“但他们常常不理会，或者说根本顾不上。”杨克荣表示，共享单车公司配备的维保人员数量远远不够，有的1个人甚至负责2个街道，“你就是给他1个小时（整改时间），他哪里顾得过来呢？”

于是，这些违停车辆被各社区清拖，运往指定停放点。这次的事发地是铁心桥街道5大停放点之一。

杨克荣表示，他们的放车条件是，按照市区相关部门的要求，希望各企业能够签署承诺书，承诺此后会强化单车管理、规范停放，但企业一直不愿给出承诺，“这期间，还有公司悄悄来偷车的，我们也就随他去了，没有计较太多”。

杨克荣说，整治共享单车占用了相关部门很大的资源，“我们现在70%的精力都花在管理这些共享单车上了”。

对于具体维保人员比例，摩拜和ofo小黄车均拒绝给出具体数字，表示“一定是符合”政府部门相关规定的。

2017年7月，南京市出台《关于引导和规范互联网租赁自行车发展的意见（试行）》的通知，要求每1万辆互联网租赁自行车配备不低于50名服务人员，履行车辆停放秩序管理和运营调度、车辆维护检测等职责。

“他们这一数量肯定是不达标的。”杨克荣说，去年年底，根据各共享单车企业上报的数据统计，全雨花台区共有约3万辆共享单车，按照规定应当配备至少150个服务人员，但在微信群里的维保人员实际只有几十个，而且尽管多次要求，但摩拜和ofo小黄车“从未给出具体人数”。

4月12日，澎湃新闻从事发地铁心桥派出所得知，目前此案还未立案，以谁主张谁举证的原则，“以损坏公司财务”为由报案的ofo小黄车还未提交充足证据，来证明这些暂扣车辆在被城管部门扣押之前就是完好的。