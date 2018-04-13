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微信小程序开启商业化：支持广告变现 促成电商交易

微信小程序开启商业化：支持广告变现 促成电商交易
2018年04月13日 14:50 澎湃新闻
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　　澎湃新闻记者 杨鑫倢

　　微信小程序正在加速商业化。

　　4月13日，腾讯微信团队在在2018中国“互联网+”数字经济峰会透露，微信小程序将在商业化方面继续挖掘，包括正在内测的小程序广告组件下一步将继续开放，未来更多小程序开发者将变身“流量主”，享有广告收益。

　　此外，2018年，小程序还将提供更多促成交易的能力，包括电商工具等，支持电商和零售商，实现交易闭环。

　　微信还将很快支持各个App直接打开小程序，满足异业合作的场景。

　　“小程序发展了一年多，越来越完善了，可以说是一个非常重要的数字化利器。”前一天，腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾表示，腾讯正将微信朋友圈、小程序、公众号广告互相打通。

　　微信开放平台基础部副总经理胡仁杰表示，2018年，微信小程序将在基础体验、开发门槛、挖掘流量上发力，其中将进一步优化小程序插件能力、促成企业微信中直接打开小程序、助力流量和服务产品变现，让小程序真正实现“小而不凡，助力共赢”。

　　胡仁杰透露，未来小程序将找到更多流量入口。

　　依托超级入口，微信小程序已经连接10亿用户与200多个类目的商家。目前，微信小程序已经拥有1.7亿日活用户、上线58万个小程序、吸引了超过100万个开发者、2300个第三方开发平台加入。整个微信的月活跃用户超过10亿。

　　胡仁杰透露，一些个人开发者也在利用小程序，很短时间内，他们获得上百万甚至上千万的用户，有的甚至实现A轮融资，达到上亿甚至十亿的估值。

　　据介绍，小程序目前还提供离线存储、人脸核身、实时双向音视频、NFC（HCE）和蓝牙硬件接口等能力，这些能力与零售、交通、医疗、政务等各行各业场景结合形成的智慧解决方案。

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