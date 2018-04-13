民调：数据外泄丑闻影响脸书 美9%用户删除账号

中新网4月13日电 据美国中文网报道，“脸书”(Facebook)公司大规模泄露个人隐私丑闻正在对影响其用户。最新民调发现，剑桥分析丑闻出现以来，美国有9%的用户已删除他们在脸书上的账户。

报道称，技术研究机构Techpinions对1000名美国脸书用户进行的这次民调还发现，17%的用户说他们已从手机中删除脸书应用软件，11%从其它电子仪器上删除它。

在接受民调者当中，针对该公司近日的建议，大约59%说他们不愿意为无广告的脸书支付费用。

Techpinions分析师米兰纳西(Carolina Milanesi)在研究报告中写道，脸书执行长扎克伯格说，删除脸书活动迄今没有产生多大影响。“这些数字也许不会让脸书太担心，但用户正在采取的不那么激烈的措施更值得担忧，它们直接影响脸书的生意模式。”

扎克伯格本周到国会山两次出席听证会。他声称剑桥分析丑闻曝光以来，用户还没有出现严重下降。

这次民调发现，许多感觉个人隐私被利用的用户正在采取行动。该事件被曝光后，大约35%的人说他们减少对脸书的使用。还有21%的人说他们计划未来大幅减少对脸书的使用。用户对脸书的信任度也在下降，28%的用户说从一开始就不相信脸书。

米兰纳西说，这些数字对于脸书关系重大，因为登录这家网站的人数减少，他们的生意模式就会受到威胁。

民调还发现，不仅是媒体或信息专家关注信息泄露事件。大约40%的民调对象都说他们非常了解该丑闻，此外，男性似乎比女性更为了解此事。