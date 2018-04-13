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扎克伯格鏖战国会：金钱、垄断、隐私的角力

扎克伯格鏖战国会：金钱、垄断、隐私的角力
2018年04月13日 08:22 新京报
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　　原标题：扎克伯格鏖战国会，金钱、垄断、隐私的角力

　　“我是不是要给你钱，你才能不泄露我的个人信息？”Facebook的创始人扎克伯克正在接受一连串尖锐拷问。

　　美国东部时间4月10日下午2点15分，现年34岁的扎克伯格现身美国国会，43名参议员出席，超过半数的议员赶来出席听证会，而小扎面前放着厚厚的一叠资料，显然有备而来，但即便如此，关于垄断、个人隐私、以及免费等关键问题，依然缺乏更加有信服力的答案。

　　而比全世界最大的社交网站的CEO面对国会拷问更加重要的是，新科技的发展随之而来的问题将带来怎样的未来？数据垄断趋势，大数据分析如何不越轨侵犯个人的隐私，免费的服务将引领我们走向怎样的未来？在接下来的技术与商业迭代中，这些问题将长久萦绕，并关乎每个人。

　　数据垄断的趋势已经引起的美国的注意

　　在科技公司密集的硅谷，Facebook时间引起轩然大波，听证会也获得空前关注。

　　但在硅谷投资人张璐看来，硅谷显然已经注意到了数据在朝着大公司聚拢的趋势，而这次听证会的焦点也在于询问Facebook是否已经形成了数据路段。“Facebook掌握了大量的用户社交数据，除此之外，比如微软掌握大量的公司数据，在谷歌上搜索之后，谷歌旗下的gmail就会有广告推送给你，大公司掌握这么多数据，就可能形成数据垄断”，张璐告诉寻找中国创客。

　　当被问及Facebook已经变得过大，扎克伯格称“我当然没这个感觉。在被问到Facebook是否“垄断”的问题时，小扎只能打太极。

　　无论怎样就垄断问题打太极，都有一个不可争议的事实，Facebook的第四财季财报显示，平台日均活跃用户数14.0亿，月均活跃用户数21.3亿。而议员们所提及的另一家社交巨头Twitter的用户规模显然不及Facebook，财报显示，Twitter第四财季平均每月活跃用户数达3.3亿。

　　这也解释了为何小扎不肯正面回应他的竞争对手到底是谁。

　　“不只Facebook一家，如今数据像氧气一样存在，过去没有那么多低成本传感器接收数据，而现在到处都是传感器，包括我们的手机，这为大量的数据生成、集中、分析、使用提供了条件”，张璐称。美国显然已经意识到了数据垄断的趋势，并且意识到了风险的加剧。

　　而恐慌的原因在于，随着数据的垄断，一旦泄露就会是超大量数据，比如这次Facebook涉及到5000万用户的数据，如果数据不是被垄断到一两家企业，可能影响也不会这么大。

　　张璐表示，不远的未来，大科技公司呈现一个数据垄断的趋势。

　　而垄断将给科技公司的发展带来不公平优势，尤其是对于数据导向的公司而言，大公司掌握大流量用户，获取数据多，优势明显，而小公司获取用户的成本高，用户数据成本也高。

　　寡头失当，如何守住用户隐私的边界？

　　中国政法大学传播法研究中心副主任朱巍指出，数据垄断是最近提出的，反垄断法中的垄断是按照份额来划分，而在探讨数据垄断时，新的趋势是不看份额，而看垄断行为。因为互联网中数据相互打通是必然趋势，数据寡头经济太多，Facebook是社交领域的寡头，考察他是否滥用寡头地位、利用垄断地位做出危害用户的行为就尤为重要。

　　2007年古根海姆学者奖获得者、芝加哥议会全球事务研究中心副主任、《灰犀牛》一书的作者米歇尔·渥克（MicheleWucker），在接受新京报的采访中也警示了数据垄断的风险。

　　米歇尔提到，社交软件收集有关人们喜好的信息。他们通过用户数据来赚钱，但用户却得不到任何益处。所以在美国，一个新的争议就是人们是否应该拥有处理自己的数据的权力，是否可以自主决定把自己的数据卖给广告商或者是社交软件。这背后其实涉及到数据赔偿问题。

　　米歇尔称，目前在数据赔偿上有争议，但她认为，个人必须是其中一个非常重要的部分。个人隐私数据只属于创建他们的用户本人。这个问题也涉及到技术不平等问题。现在技术人员获得越来越多的全球财富，他们现在不为数据付费，提供给你免费的访问权，但基本上你是数据、产品的生产者，可是，你获得了数据的合理赔偿了吗？

　　在她看来，每个用户应该有这样的选择权。如果人们能够因为自己的数据得到补偿，可能会成为我们解决技术问题的开始。

　　而在数据的分析、使用中，用户数据往往会交给第三方平台，这其中一旦出现泄露、滥用，除了第三方平台，数据的提供方则有着不可推卸的责任。

　　无论在中美，寡头的数据泄露与滥用的例子俯拾即是。

　　米歇尔提到，信息泄露是一个风险很高的事，但他们从中获得的补偿远远不够。现在人们都在讨论这样的一个问题：如果有机构以不负责任的方式滥用用户信息，他们应该受到什么样的惩罚才算合适？如何确保公司不会滥用数据呢？

　　这些问题，美国人也在为此头疼。

　　而垄断问题也正在让消费者越来越难对平台说不。米歇尔表示，用户越集中，对公司的价值越高，而面对垄断地位的大平台，人们鲜少有其他选择。所以需要有一个强有力的监管框架来保护你的权利。

　　而正如美国国会参议员提给扎克伯格的问题：我是不是要给你钱，你才能不泄露我的个人信息？

　　但其实，用户作为流量已经成为了公司与广告商谈判的筹码。

　　Facebook最新的第四财季报告显示，广告收入127.8亿美元，其中移动广告收入占比89%。这背后对应的是14.0亿的日均活跃用户、21.3亿的月均活跃用户数。

　　是时候重新思考免费背后的用户价值以及巨头的边界了。

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