扎克伯格国会鏖战 Facebook股价逆市上涨

本报记者 翟少辉 周智宇 上海、香港报道

导读

扎克伯格在11日的听证会中清楚地表态称，在将遵守于5月生效的欧洲《通用数据保护条例》（GDPR）的同时，还会在全球范围推出类似的数据隐私保护规定。GDPR是迄今为止覆盖面最广的全球性数据隐私保护法规，将于2018年5月25日生效。

与外界预测一致，比起第一天，扎克伯格在美国国会作证的第二天更为艰难。众议院议员就Facebook处理用户数据的方式、该平台的隐私条款、对待隐私数据立法监管的态度、平台的政治偏见，以及平台的运营模式，对Facebook创始人兼CEO进行了全方位的“拷问”。

在当地时间4月10日、11日累计达10小时的“车轮战”中，扎克伯格在质询中反复、多次对Facebook数据泄露事件表示道歉，在回答国会议员们尖锐的提问的同时，“抱歉”和“责任”成为了他发言中最高频的词汇。

扎克伯格颇为从容的应对方式和诚恳的态度似乎已得到了市场的认可：在国会听证进行的两日，Facebook股价分别上涨4.5%和0.78%，其中4月11日当天还赶上了美股震荡下行、科技股普遍收跌。

扎克伯格：将把GDPR标准推广至全球用户

扎克伯格在当地时间4月11日的听证会中清楚地表态，在将遵守于5月生效的欧洲《通用数据保护条例》（GDPR）的同时，还会在全球范围推出类似的数据隐私保护规定。GDPR是迄今为止覆盖面最广的全球性数据隐私保护法规，将于2018年5月25日生效。

“GDPR包括一系列不同要点。”扎克伯格表示，“首先，它能够控制我们的所作所为，其次，它要求企业的应用必须取得用户明确同意，并让用户控制选择。我们也会如此，我们将在应用中设置一个工具，用户可通过设置来控制他们的选择。”此外，用户也将可以通过Facebook下载该平台所持有的所有关于用户的记录和个人信息。

扎克伯格表示：“监管是不可避免的。”不过他也补充强调，监管类型的选择十分重要，有些监管对于像Facebook这样的大公司不会有什么影响，但会伤害到小型初创公司。

在被要求就一项关于收集隐私数据需征得用户同意的立法的意见时，扎克伯格表示没有对任何特定立法提议表示赞同。在面对一位众议员就Facebook是否愿为保护用户隐私而改变商业模式的提问时，扎克伯格回复说：“我不知道该怎么回答这个问题。”

4月12日，在由香港特区政府主办的“互联网经济峰会2018”期间，平安科技CEO陈立明对21世纪经济报道记者表示，保密的重要性是一方面，数据的合理使用也同样重要。他指出，Facebook本次数据泄露的根源即在于使用用户数据进行广告投放，而这是一种很不健康的数据使用方式。“（数据使用）应该透明，这是关键，管理机构应该清楚数据共享应在什么方面，应当鼓励透明的数据共享平台的发展。”

中银香港资讯科技部总经理郑松岩也在同一场合对21世纪经济报道记者表示，互联网的开放协作趋势已深入人们的生活，这一趋势不能“往回走”，网络和数据安全保护是需要提升的重要领域，不过这可以通过技术等手段实现。在他看来，目前各国都在推出沙箱计划，这就是为了适应新技术的变化，在指定客户群、指定的服务和时间等范围内进行服务。

此外，数据管制也尤为重要。郑松岩指出，数据保护必须提高到管理层，认可数据保护的重要性，引入国际先进的审计和评估标准等，形成一个较为成熟的机制。

对于Facebook是否构成垄断，在11日的听证会上，扎克伯格重申了自己前一日的说法，称Facebook的管理者在运营公司时确实有很多的竞争对手，但没有具体指出是哪些竞争对手。此外扎克伯格认为，Facebook是一家科技公司，而非媒体公司。

北京大成律师事务所高级合伙人魏士廪对21世纪经济报道记者指出，界定Facebook是否具有垄断地位，中国的反垄断法称之为市场支配地位，其核心在于如何对其相关产品市场进行界定，即其是互联网服务公司还是社交网站。如被认定是后者，且市场份额过大，竞争对手不具有竞争力，则可能会被认定为具有垄断地位。

不过，他也指出，垄断不能仅凭市场份额确定，还要考虑该社交网站对市场的控制能力。Facebook作为全球性的社交网站，除涉及到一般用户，其平台还有其他附加价值会导致大量第三方公司通过平台提供附加服务。

“还要看这类的交易相对人，是不是处于一个非常弱势的地位、没有有效的谈判能力，反过来推断Facebook对整个平台的控制力。此外，还有交易相对人对平台的依赖性、使用习惯、客户粘附力等众多考虑因素。” 魏士廪说。

市场买账，Facebook股价逆市上涨

4月11日当天，受最新通胀数据和地缘政治紧张局势的影响，美股三大指数逆转近期的反弹走势，出现下跌。其中，道琼斯指数跌218点，跌幅0.9%；标普500指数跌0.6%；纳斯达克综合指数跌0.4%。而就在10日，主要股指还曾创出逾两周来的最大单日涨幅。

11日当日，主要科技股大都出现下跌，其中苹果跌0.47%，微软跌1.1%，谷歌母公司Alphabet A类跌1.1%，亚马逊跌0.64%。而Facebook则逆市取得了0.78%的涨幅，在参议院听证会进行的4月10日，Facebook更是上涨4.5%。

据CNBC报道，华尔街分析师、Jefferies互联网研究团队总经理Brent Thill在当地时间10日表示，投资者不应因Facebook“数据门”事件而抛售Facebook股票，尽管他将Facebook每股预期收益从9美元下调至了8.58美元。

Thill指出，Facebook用户数量并未出现大幅减少，用户仍表示Facebook和Instagram是其主要使用的社交媒体平台，且60%的用户比一年之前使用Facebook的频率更高。“只要用户还在，广告商就不会离开。”

在他看来，扎克伯格在国会上的证词起到了积极作用，没有让问题变得更糟。“对投资者而言，这是一个绝佳的机会。”他表示。

Draper Associates和DFJ两家风险投资的创始合伙人Tim Draper也在11日对CNBC记者表示了对扎克伯格在国会的表现的认可。

他还指出，和其他科技巨头的同类困扰相比，Facebook所面临的隐私问题其实相对较小。“如果亚马逊存有你的信用卡信息，你就会对Facebook的困境不那么敏感了。”他表示，“Facebook只是留有了你的照片而已，或者他们分析出了你喜欢养猫，但谁在乎呢？”