西瓜视频全面自纠自查现有、过往内容

新京报讯 （记者马婧 实习生赵炜）今日头条旗下短视频产品西瓜视频整改仍在继续。4月12日，记者获悉，西瓜视频已主动停止移动端视频上传，直播、弹幕等产品功能也于4月10日暂时关闭，具体功能恢复时间视后续整改情况决定。

西瓜视频：未来将全面提高审核标准

近日，监管重拳整治短视频，在广电总局发文对各家短视频提出整改要求后，今日头条和快手开始自查自纠，全面排查现有账户，并下线有问题节目等

4月4日至4月12日，今日头条旗下的西瓜视频共计下架嫌疑视频50万个，处罚、封禁问题账号3.8万余个。

4月10日，西瓜视频关闭直播、弹幕等产品功能。

昨日，在宣布暂停移动端视频上传功能的同时，西瓜视频方面表示，将严格依据《互联网视听节目服务管理规定》进一步提高标准，对平台上现有及过往内容进行全面自纠自查。目前，针对不符合现有审核标准的内容西瓜视频已做下线处理。 未来将全面提高审核标准，加大内容审核力度，对嫌疑内容采取“沾边就打”原则。如有涉及违法、违规等内容，西瓜视频将第一时间关停其上传功能、并采取永久封号等处理措施，绝不姑息。

同时，西瓜视频将调整推荐模型，通过人工智能与人工编辑共同提升内容质量，对专业媒体机构生产的内容予以优先推荐。

整改后有用户卸载西瓜视频

昨日，记者打开西瓜视频点击“我的上传”一栏后，文字提示“点击右上见摄像机图标可发布视频”，但在页面右上角已经看不到摄像机图标。同时，直播和弹幕功能也无法使用。

用户如何评价西瓜视频的内容？而关闭直播、弹幕以及视频上传功能，又是否会影响用户体验，会对用户带来怎样的影响？

用户华玉（化名）认为确实应该整治一下视频类应用，“我十岁的弟弟用它给我分享过一些少儿不宜的内容。”华玉指的这些内容主要是关于两性方面的“擦边球”。

另一名兰州的大学生姬清扬（化名）表示，自己使用短视频类应用主要是为了打发一下闲暇时间，“顺便还可以展示一下自己”。他同时指出，“平时在使用的时候经常看到一些黄色和暴力内容，确实应该整治。”

天津的罗先生使用西瓜视频已经有半年多了，每天入睡前他都会看一小时的西瓜视频。他告诉记者，他关注的栏目有：推荐、美食、新农村、社会、爱生活、游戏、体育。“我一般爱看头一个推荐，我觉得内容挺健康的。”

新京报记者注意到，App Store给西瓜视频做出了“17+”的评级，因为含有如下内容：频繁/强烈的亵渎或低俗幽默、频繁/强烈的卡通或幻想暴力、频繁/强烈的成人/性暗示题材、赌博与竞赛、频繁/强烈的现实暴力、偶尔/轻微的色情内容或裸露。

北京的李女士表示，此前她用西瓜视频就是为了打发闲暇时间，现在平台暂停了移动端视频上传功能，而短视频主要靠手机完成，“感觉视频数量会大量减少，没什么乐趣，我就卸载了西瓜视频。”

今日头条近期遭监管大事记

3月29日 央视报道今日头条刊登违法广告、虚假广告。

3月30日 北京市工商局海淀分局对今日头条做出行政处罚。

3月31日-4月2日 央视多次报道短视频平台播放未成年怀孕、生子等乱象的视频，并点名今日头条旗下火山小视频。

4月4日 广电总局对今日头条和快手提出整改，要求两家网站停止新增视听节目上传账户，排查现有账户；全面清查库存节目，下线有问题节目等。

4月9日 应用分发渠道接到主管部门要求，在15：00之前下架今日头条、凤凰新闻、网易新闻和天天快报4款新闻资讯类应用。

4月10日 今日头条旗下“内涵段子” 客户端软件及公众号遭广电总局永久关停。西瓜视频关闭直播、弹幕等产品功能。

4月12日 西瓜视频停止了移动端视频上传。

■ 观察

all in之后 今日头条短视频何去何从？

2013年后，秒拍、微视等短视频平台开始出现，正式拉开了移动短视频时代的帷幕。

到了2016年，短视频进入爆发期，西瓜视频也于当年9月开始全面向短视频领域发起冲击，张一鸣曾表示要all in 短视频，并相继推出西瓜视频、抖音短视频、火山小视频三张王牌。

虽同为短视频应用，三款产品各有侧重。其中，西瓜视频被看作是视频版的今日头条，去年一度因直播答题带来用户数量的爆发。而火山小视频主要面向普通老百姓，以搞笑、创意内容为主，分为短视频和直播两种形式。抖音则更加年轻时尚，专注于打造15s音乐短视频社区，大部分用户年龄在24岁以下，聚集了95后、00后群体。

不仅在国内，今日头条还将短视频领域的布局延伸至海外市场，2017年11月，今日头条10亿美金收购了短视频musical.ly。据相关媒体报道， musical.ly最初定位为“青少年”用户的“音乐”短视频。此前，今日头条还收购了美国短视频app Flipagram。

短视频野蛮生长后，开始出现版权问题、内容粗糙甚至低俗的问题，近日今日头条旗下短视频产品也迎来监管风暴，火山小视频被约谈，并要求整改；抖音关闭评论功能；西瓜自查后关闭直播、弹幕功能，并暂停移动端视频上传。

all in后，严监管之下的短视频何去何从？互联网分析师唐欣告诉记者，“这对于今日头条来说只是短暂的挫折，经过这次整顿，短视频的发展会更好。海外市场的运作会同国内相互独立，不会受到影响。”