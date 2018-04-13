新浪科技> 互联网 > 正文

西瓜视频全面自纠自查现有、过往内容

西瓜视频全面自纠自查现有、过往内容
2018年04月13日 00:57 新京报
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新京报讯 （记者马婧 实习生赵炜）今日头条旗下短视频产品西瓜视频整改仍在继续。4月12日，记者获悉，西瓜视频已主动停止移动端视频上传，直播、弹幕等产品功能也于4月10日暂时关闭，具体功能恢复时间视后续整改情况决定。

　　西瓜视频：未来将全面提高审核标准

　　近日，监管重拳整治短视频，在广电总局发文对各家短视频提出整改要求后，今日头条和快手开始自查自纠，全面排查现有账户，并下线有问题节目等

　　4月4日至4月12日，今日头条旗下的西瓜视频共计下架嫌疑视频50万个，处罚、封禁问题账号3.8万余个。

　　4月10日，西瓜视频关闭直播、弹幕等产品功能。

　　昨日，在宣布暂停移动端视频上传功能的同时，西瓜视频方面表示，将严格依据《互联网视听节目服务管理规定》进一步提高标准，对平台上现有及过往内容进行全面自纠自查。目前，针对不符合现有审核标准的内容西瓜视频已做下线处理。 未来将全面提高审核标准，加大内容审核力度，对嫌疑内容采取“沾边就打”原则。如有涉及违法、违规等内容，西瓜视频将第一时间关停其上传功能、并采取永久封号等处理措施，绝不姑息。

　　同时，西瓜视频将调整推荐模型，通过人工智能与人工编辑共同提升内容质量，对专业媒体机构生产的内容予以优先推荐。

　　整改后有用户卸载西瓜视频

　　昨日，记者打开西瓜视频点击“我的上传”一栏后，文字提示“点击右上见摄像机图标可发布视频”，但在页面右上角已经看不到摄像机图标。同时，直播和弹幕功能也无法使用。

　　用户如何评价西瓜视频的内容？而关闭直播、弹幕以及视频上传功能，又是否会影响用户体验，会对用户带来怎样的影响？

　　用户华玉（化名）认为确实应该整治一下视频类应用，“我十岁的弟弟用它给我分享过一些少儿不宜的内容。”华玉指的这些内容主要是关于两性方面的“擦边球”。

　　另一名兰州的大学生姬清扬（化名）表示，自己使用短视频类应用主要是为了打发一下闲暇时间，“顺便还可以展示一下自己”。他同时指出，“平时在使用的时候经常看到一些黄色和暴力内容，确实应该整治。”

　　天津的罗先生使用西瓜视频已经有半年多了，每天入睡前他都会看一小时的西瓜视频。他告诉记者，他关注的栏目有：推荐、美食、新农村、社会、爱生活、游戏、体育。“我一般爱看头一个推荐，我觉得内容挺健康的。”

　　新京报记者注意到，App Store给西瓜视频做出了“17+”的评级，因为含有如下内容：频繁/强烈的亵渎或低俗幽默、频繁/强烈的卡通或幻想暴力、频繁/强烈的成人/性暗示题材、赌博与竞赛、频繁/强烈的现实暴力、偶尔/轻微的色情内容或裸露。

　　北京的李女士表示，此前她用西瓜视频就是为了打发闲暇时间，现在平台暂停了移动端视频上传功能，而短视频主要靠手机完成，“感觉视频数量会大量减少，没什么乐趣，我就卸载了西瓜视频。”

　　今日头条近期遭监管大事记

　　3月29日 央视报道今日头条刊登违法广告、虚假广告。

　　3月30日 北京市工商局海淀分局对今日头条做出行政处罚。

　　3月31日-4月2日 央视多次报道短视频平台播放未成年怀孕、生子等乱象的视频，并点名今日头条旗下火山小视频。

　　4月4日 广电总局对今日头条和快手提出整改，要求两家网站停止新增视听节目上传账户，排查现有账户；全面清查库存节目，下线有问题节目等。

　　4月9日 应用分发渠道接到主管部门要求，在15：00之前下架今日头条、凤凰新闻、网易新闻和天天快报4款新闻资讯类应用。

　　4月10日 今日头条旗下“内涵段子” 客户端软件及公众号遭广电总局永久关停。西瓜视频关闭直播、弹幕等产品功能。

　　4月12日 西瓜视频停止了移动端视频上传。

　　■ 观察

　　all in之后 今日头条短视频何去何从？

　　2013年后，秒拍、微视等短视频平台开始出现，正式拉开了移动短视频时代的帷幕。

　　到了2016年，短视频进入爆发期，西瓜视频也于当年9月开始全面向短视频领域发起冲击，张一鸣曾表示要all in 短视频，并相继推出西瓜视频、抖音短视频、火山小视频三张王牌。

　　虽同为短视频应用，三款产品各有侧重。其中，西瓜视频被看作是视频版的今日头条，去年一度因直播答题带来用户数量的爆发。而火山小视频主要面向普通老百姓，以搞笑、创意内容为主，分为短视频和直播两种形式。抖音则更加年轻时尚，专注于打造15s音乐短视频社区，大部分用户年龄在24岁以下，聚集了95后、00后群体。

　　不仅在国内，今日头条还将短视频领域的布局延伸至海外市场，2017年11月，今日头条10亿美金收购了短视频musical.ly。据相关媒体报道， musical.ly最初定位为“青少年”用户的“音乐”短视频。此前，今日头条还收购了美国短视频app Flipagram。

　　短视频野蛮生长后，开始出现版权问题、内容粗糙甚至低俗的问题，近日今日头条旗下短视频产品也迎来监管风暴，火山小视频被约谈，并要求整改；抖音关闭评论功能；西瓜自查后关闭直播、弹幕功能，并暂停移动端视频上传。

　　all in后，严监管之下的短视频何去何从？互联网分析师唐欣告诉记者，“这对于今日头条来说只是短暂的挫折，经过这次整顿，短视频的发展会更好。海外市场的运作会同国内相互独立，不会受到影响。”

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有