加密货币劫持攻击暴增 中国成勒索软件威胁重灾区

来源：每日经济新闻

每经记者 李少婷 每经编辑 赵 桥

“就我们观察，现在很多客户的网络安全意识显著提升，有些已经将对网络安全的讨论上升至CEO、董事会层面。”4月12日，网络安全企业赛门铁克（SYMC.O）大中华区总裁陈毅威表示。

这与2017年5月大范围爆发的WannaCry勒索病毒事件不无关系，也凸显了网络安全日渐严峻的形势所带来的压力。赛门铁克第23期《互联网安全威胁报告》（以下简称《报告》）显示，中国成为亚太地区受到勒索软件影响最严重的国家。

同时，攻击者开始寻找新的牟利手段，2017年加密货币劫持事件暴增8500%。赛门铁克大中华区首席运营官罗少辉向包括《每日经济新闻》在内的媒体记者表示，加密货币劫持目前三分之二的受害者是个人消费者，但预测未来会将企业或企业网络作为目标。

赛门铁克华东及华南区技术经理王景普介绍，2017年度全球范围内已拦截的WannaCry攻击达54亿起，新型勒索软件变种增长46%。这一现象意味着黑客市场可能已围绕勒索软件产生相关交易，也意味着可能有更多的攻击事件。

中国是勒索软件威胁的重灾区。2017年，中国成为亚太区受到勒索软件影响最严重的国家。较上年全球排名16位相比，2017年中国在全球排名第2。

攻击者也在寻找新的牟利手段，加密货币价值的激增引发了一场加密货币劫持攻击的“淘金热”。罗少辉介绍，2017年，在全球终端计算机上所检测到的恶意挖矿程序暴增8500%。

“比特币不再是主要目标，攻击者更加‘钟爱’隐秘性更强的门罗币等。”罗少辉表示。另外，物联网设备依然是网络攻击的主要目标。《报告》称，2017年物联网攻击事件的总数增长600%，这意味着，网络攻击者能够利用这些互联设备进行大规模挖币。

“网络安全意识是最后一道关口。”王景普认为，企业级用户应当实施多层防护，并部署安全解决方案。对于消费者级别的用户，建立像企业一样的防护并不容易，因此网络安全意识就更加重要。