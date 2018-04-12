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百合佳缘2017年营收6.71亿 净利润6499万元

百合佳缘2017年营收6.71亿 净利润6499万元
2018年04月12日 21:13 新浪科技
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　　新浪科技讯 4月12日晚间消息，百合网（834214）今日发布了2017年年度报告，公司2017年营收达6.71亿元（世纪佳缘从9月起合并报表），同比增长257.87%；归属挂牌公司股东净利润6499万元，同比扭亏为盈。

　　2017年9月，百合网与世纪佳缘完成合并，并正式更名为百合佳缘网络集团股份有限公司。财报中，集团控股子公司天津百合时代（即世纪佳缘母公司）的收入从2017年9月8日起，开始纳入集团范围，至年度末为集团贡献2.56亿元收入。

　　报告期内，婚恋交友业务仍为集团主要营收来源，同时该项业务在2017年实现持续稳定盈利。

　　创新业务方面，婚礼业务收入增长迅速，营业收入同比增加了6579万，在集团总收入的占比从2016年的不足1%增加到了本年度的接近10%。婚礼业务上，集团通过自营和投资并举的方式布局婚礼业务，2016年8月成立孙公司百合幸福文化运营婚礼业务，2017年先后在北京、上海、深圳、昆明设立分公司。同时也先后通过收购婚庆品牌蜜堂、投资婚纱品牌LANYU、入股婚宴公司添缘餐饮和婚庆公司阳光喜铺，构建一站式婚礼服务体系。

　　情感咨询业务的收入也较2016年增长了204%；同时，伴随用户活跃度的提升、流量的增长，广告收入较2016年增加了1427万。

　　对于2018年，百合佳缘集团将关键词定为婚恋、婚礼、情感三个领域。

　　首先，在百合网和世纪佳缘合并之后，在婚恋交友领域将保持双品牌运营战略。通过双品牌的整合协同取得更进一步的增长。

　　其次，随着更多资本进入婚礼领域，上万亿规模的婚礼市场正迎来变革机会。百合佳缘称2018年将继续加速布局婚礼业务。

　　第三，随着离婚率的增高和情感问题的增多，情感咨询领域也将进入快速增长期。百合佳缘称新的财年集团会继续扩大情感业务规模，争取在情感业务领域的领导地位。(张俊)

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