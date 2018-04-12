董明珠要请国家审计署评估小米 雷军辞官筹备IPO

雷军密集辞职，或因交易所在审核小米IPO申请时，需盘点雷军的资产和关联资产，辞职有利于IPO的进度，省去很多中间程序。

来源：界面新闻

文 | 徐秋雨 孟令稀 蔡琳敏

2013年12月，在央视“中国经济年度人物”颁奖典礼上，年度人物奖项获得者雷军表示，5年内如果小米的营业收入击败格力，希望董明珠赔自己1块钱，董明珠在现场强硬回应道，“要赌就赌10个亿。”

2018年，“10亿赌约”即将到期。董明珠在近日接受采访时表示，要请国家审计署对两家企业进行审计评估，“这个赌约还是会继续履行，认真对待”。

小米“放卫星”？

董明珠想请国家审计署当“10亿赌约”的评委，或许是因为小米的各项数据增长都太过惊人。

今年3月，北京商报、36氪等媒体援引微信公众号“开柒”爆料称，一份小米的融资推介材料显示，小米2016年营收约为660亿元，预计2017年达到1110亿元，净利润也大幅提升。

雷军在3月27日小米发布会上的发言部分印证了这组数据的真实性。他说，2017年小米营收已破千亿元，且达成这一目标只用了7年，而阿里巴巴和腾讯用了17年，华为用了21年。

小米的估值也涨得很快。界面新闻记者梳理发现，在2011年获得A轮融资时，小米的融资为2.5亿美元；到2014年获得E轮融资时，小米的估值已经涨到450亿美元。2018年1月，小米估值飙高至千亿美元。

不过，3月份曝光的融资材料给小米的估值仅为680亿美元。假设小米于2018年第四季度上市，其市值将会介于854亿至1351亿美元之间。

小米为上市做了哪些准备？

在董明珠不断为“10亿赌约”制造悬念的同时，雷军也没闲着。

在去年6月及今年3月，雷军分别卸任欢聚时代（YY.NASDAQ）和猎豹移动（CMCM.NYSE）的董事长职务，小米支付的法人也从雷军变更为洪峰。

有分析认为，雷军密集辞职，或因交易所在审核小米IPO申请时，需盘点雷军的资产和关联资产，辞职有利于IPO的进度，省去很多中间程序。

工商资料显示，纵使接连辞去多个职位，目前雷军仍是15家公司的法人，51家公司的股东，128家公司的高管。在此之前，雷军已经卸去37家公司的法人。

小米到底什么时候上市？

小米的上市传闻最早开始于2014年底，当时雷军表态说，5年内不会上市。2016年的夏季达沃斯论坛上，雷军更是暗示小米在2025年之前不会上市。

从2017年下半年开始，小米的上市传闻越传越凶。对此，雷军只是表示“会在业务比较舒服的时候IPO”。

今年1月，小米CFO周受资在微博上分享了一张图片，并点赞了网友“这是在为上市做准备吗”的评论，这被外界解读为是对小米2018年IPO计划的默认。