路透：华平投资拟参与蚂蚁金服至少80亿美元融资

新浪科技讯 北京时间4月12日晚间消息，路透社今日援引多位知情人士的消息称，美国私募股权公司华平投资(Warburg Pincus)正与蚂蚁金服谈判，希望参与蚂蚁金服最新一轮至少80亿美元的融资。

这些知情人士称，蚂蚁金服本轮至少融资80亿美元，对公司估值最高达可达1500亿美元，而华平投资希望成为主要投资方之一。据悉，除了华平投资，还有其他几家国际和国内投资者计划参与蚂蚁金服本轮融资。

其中一位知情人士还称，蚂蚁金服最初计划融资50亿美元。但由于投资者对其股票需求强劲，蚂蚁金服本轮融资规模将在80亿美元至100亿美元之间。

《华尔街日报》本周二率先援引知情人士的消息称，蚂蚁金服准备融资90亿美元，估值高达近1500亿美元，从而成为全球最大的独角兽公司。

随后，彭博社又援引多位知情人士的消息称，蚂蚁金服正与潜在投资者谈判，至少融资100亿美元。其中一位知情人士称，新加坡主权基金淡马锡(Temasek Holdings)希望能够领投蚂蚁金服的这一轮融资。

今日，路透社援引三位知情人士的消息称，华平投资和淡马锡都希望成为蚂蚁金服本轮融资的主要投资者，而淡马锡很可能领投。

蚂蚁金服的本轮融资也正值公司即将IPO(首次公开招股)之际。据了解蚂蚁金服IPO计划的知情人士称，蚂蚁金服最快将于今年IPO。如果蚂蚁金服的IPO估值超过1000亿美元，则该公司市值将超越许多美国大型金融服务公司，包括高盛、Paypal和黑石集团(BlackRock)等。(李明)