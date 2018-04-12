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美图称与马来西亚MBI国际集团无关 后者为传销组织

美图称与马来西亚MBI国际集团无关 后者为传销组织
2018年04月12日 18:02 新浪科技
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　　新浪科技讯 4月12日下午消息，今日美图公司声明称，中国工商总局、公安部等相关部门已经明确认定“马来西亚MBI国际集团”为传销组织，美图与其无任何合作关系。

　　美图表示，近日，一家名为“马来西亚MBI国际集团”的公司对外声称其与美图公司合作发布了一款名为“mfc”的游戏理财产品。“我司与“马来西亚MBI国际集团”没有任何合作关系，上述信息纯属不实消息！”

　　以下为美图声明全文：

　　近日，我司接到举报称，一家名为“马来西亚MBI国际集团”的公司对外声称其与美图公司合作发布了一款名为“mfc”的游戏理财产品。对此，我司严正声明如下：

　　我司与“马来西亚MBI国际集团”没有任何合作关系，上述信息纯属不实消息！

　　中国工商总局、公安部等相关部门已经明确认定“马来西亚MBI国际集团”为传销组织，希望社会各界人士对相关消息慎重对待，切勿相信。

　　凡未经我司正式授权者，无权进行任何与我司有关产品的经营活动。对任何冒用、假借我司名义进行违法活动的网站、单位及个人，一经发现，我司保留依法追究其相关法律责任的权利。

　　厦门美图网科技有限公司

　　时间：2018年4月12日

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