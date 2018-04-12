中信银行完成投资易到持股18% 将开展金融出行合作

签约仪式 现场图

新浪科技讯 4月12日下午消息，中信银行今日与易到签署战略合作协议，双方将在金融、大数据等领域开展合作。此前，中信银行通过子公司信银投资完成了对易到的股权投资，持股18.18%。

据悉，双方将在车主金融、出国金融、消费金融、信用卡、支付结算等零售业务，以及投资咨询和大数据等领域展开深入合作。此前，中信银行已通过子公司信银投资完成了对易到的股权投资，持股18.18%。

中信银行还将与易到合作推出联名卡，并为其提供交易银行综合服务，整合双方资源，实现“金融服务+商旅出行”的跨界合作。

中信银行行长孙德顺表示，未来是一个跨界融合的时代，各种共享经济的形态互相补充，推动新兴商业模式与传统金融行业的共融共生。出行市场是共享经济的一部分，中信银行希望通过探索出行市场，应用共享经济平台，推动金融服务创新。

易到控股股东韬蕴资本CEO温晓东表示，2017年6月，韬蕴资本战略控股易到，乐视完全退出，易到回归发展正轨。随着此次中信银行旗下信银投资对易到完成股权投资，易到将在股东帮助下，引领网约车行业新变革。

温晓东称，易到高频次的消费场景以及汽车金融的发展规划，与中信银行借记卡、信用卡业务有共通点。未来随着业务场景的多元化探索，“金融服务+商旅出行”的跨界合作将为双方创造出更多机会与价值。(张俊)