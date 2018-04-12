流量矿石团队发声明：快播未参与过区块链+视频项目

新浪科技讯 4月12日下午消息，近日，流量矿石团队发表声明公告，称其团队与快播团队均未参与过宣传“区块链+视频”的项目，且没有对公众有募资行为，并提醒其用户注意资产安全，谨防受骗。

自从王欣出狱后，关于其未来从事何种工作就引发了众多网民的关注和猜测。有网络传言称，有项目以“快播团队”之名借势宣传“区块链+视频”的产品，并对社会公开募集资金。

流量矿石项目于2013年在快播立项，目前属于初快播团队核心成员再次创业的云帆集团，至今已发展4年。该项目旨在打造全球首个区块链与共享CDN结合的落地项目。

在2月7日王欣出狱当晚，小鹏汽车董事长何小鹏发微博称，今天特别高兴王欣兄弟的回归，身体很好，思维完全和大家一起，兴致勃勃一起讨论了AI、视频、区块链等技术的发展，也听到了很多秘闻和往事，坚信不久将来，江湖中会有王大师的下一段的传奇故事。

而3月25日，王欣在微博发布图片，并配文“哪位能理解这张图的，请私信我！”图片中有“Blockchain”（区块链）、“P2P”、“AI”等字眼，或许王欣准备入局区块链，或许正在招募人才。而此前王欣刚出狱的时候，也聊到了区块链技术。

以下为云帆流量矿石声明全文：

近日，网络传言有项目以“快播团队”之名借势宣传“区块链+视频”的产品并对社会公开募集资金。针对此次事件，我司发表严正声明：

快播团队与流量矿石团队均未参与过上述项目，且没有对公众有募资行为，请广大用户注意资产安全，谨防受骗！

另外，其官网及白皮书的部分内容与流量矿石相关内容有相似性，存在抄袭嫌疑，对于该不实言论的发布者以及抄袭的内容本司将保留法律追究权利！

流量矿石团队

2018年4月9日