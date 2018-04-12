腾讯微视跟进抖音暂停评论功能：评论区有不相干内容

继抖音之后，腾讯旗下短视频分享社区微视也暂停了评论功能。

4月12日，微视公告称，由于近日评论区出现大量不相干内容，为确保用户的试用体验，将暂停评论功能。

此前一天，今日头条旗下的短视频产品抖音的评论也全部消失。

对此，抖音方面表示，此举是为了全面升级系统，在此期间直播功能和评论暂停使用，待升级后会再次开通。

稍早前有报道称，腾讯有意通过补贴，扶持微视以便狙击抖音。

4月初，微视进行了重大更新。根据版本升级记录，微视推出多个新功能，并打通QQ音乐正版曲库。

近来，有关部门加大了对视频类、资讯类等应用的监管力度。

4月4日，针对社会舆论强烈关注的“今日头条”、“快手”两家网站播出有违社会道德节目等问题，国家广播电视总局约谈了“今日头条”、“快手”两家网站主要负责人。

4月10日，国家广播电视总局责令“今日头条”永久关停“内涵段子”客户端软件及公众号，并要求该公司举一反三，全面清理类似视听节目产品。

4月11日，澎湃新闻从腾讯获悉，微信、QQ也将在互联网短视频整治期间，暂停短视频APP外链直接播放功能，涉及的APP包括微视、快手、抖音、西瓜视频等。

经尝试发现，将快手视频转发至微信后，点击链接会出现提示：“互联网短视频整治期间，平台将统一暂停直接播放。如需观看，仍可复制网址使用浏览器播放。”经尝试，涉及的短视频应用包括快手、抖音、西瓜视频、火山小视频，腾讯旗下短视频应用微视也无法直接播放。不过，秒拍、美拍仍可正常点击播放。