暴风冯鑫：家庭互联网成新互联网平台是大势

冯鑫

新浪科技讯 4月12日下午消息，暴风集团CEO冯鑫表示，家庭互联网成为新互联网平台是未来互联网大势之一。

对于暴风现在的业务布局，冯鑫首次公开说明，暴风已经远离了影视长视频领域。“3月29日，爱奇艺IPO后，我决定，这个三年多的想法是时候向社会公示了。”冯鑫说，在2013年底的时间点，暴风就已经下定决心，并不是不看好这一领域，其用户增长收费非常快，市场空间更大，但这个生意与暴风已经无关了。“长视频领域每年需要有100亿的内容投入门槛，不是大部分公司能玩得起的游戏了，我们没有资格在这一领域做很大影响力的角逐。”

告别长视频后，冯鑫介绍说，暴风影音现在做的就是信息流和小视频。“暴风影音处于二次创业的阶段，可能会在公众视野中暂时消失一段时间，正在为未来做全新的创新。”至于从前被暴风视为战略布局的VR，冯鑫表示，战略时期也要推后，2020年以后再去看。

在现阶段，暴风的精力主要集中在以暴风TV为代表的家庭互联网。冯鑫分析说，家庭互联网在未来的趋势具体表现为，到2020年，中国至少有1亿家庭会进入家庭互联网；有1亿家庭进入家庭物联网；硬件是一个万亿的市场；互联网增值服务是一个千亿的市场；1亿家庭会成为新的数据资产。

“2018年暴风TV最重要的目标，彻底告别遥控器。”冯鑫认为，要想干掉遥控器，带来新的交互，第一个能力是外脑，如果说人工智能是机器人的话，外脑就是耳朵和远讲语音。第二外脑还应该是眼睛+机器视觉。 第二个能力是AIOS 3.0，传统的UI是图文+物理按键。第三个能力，手机端的AI助手，实现大屏小屏协同。

在会上，暴风宣布推出干掉电视遥控器的人工智能电视——暴风AI电视7，“人工智能突破升级，干掉电视遥控器”是暴风AI电视7的核心亮点，其主要依托AI外脑+AIOS 3.0+手机端“大耳朵”3大能力。暴风方面表示，无论关机还是开机状态，均可一句连控（one shot ) ，“大耳朵+任务”一句话连着说，不用等唤醒再对话，干掉遥控器上下/左右/确认/返回/首页等功能。（宵寒）