新浪科技> 互联网 > 正文

暴风冯鑫：家庭互联网成新互联网平台是大势

暴风冯鑫：家庭互联网成新互联网平台是大势
2018年04月12日 15:31 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信
冯鑫冯鑫

　　新浪科技讯 4月12日下午消息，暴风集团CEO冯鑫表示，家庭互联网成为新互联网平台是未来互联网大势之一。

　　对于暴风现在的业务布局，冯鑫首次公开说明，暴风已经远离了影视长视频领域。“3月29日，爱奇艺IPO后，我决定，这个三年多的想法是时候向社会公示了。”冯鑫说，在2013年底的时间点，暴风就已经下定决心，并不是不看好这一领域，其用户增长收费非常快，市场空间更大，但这个生意与暴风已经无关了。“长视频领域每年需要有100亿的内容投入门槛，不是大部分公司能玩得起的游戏了，我们没有资格在这一领域做很大影响力的角逐。”

　　告别长视频后，冯鑫介绍说，暴风影音现在做的就是信息流和小视频。“暴风影音处于二次创业的阶段，可能会在公众视野中暂时消失一段时间，正在为未来做全新的创新。”至于从前被暴风视为战略布局的VR，冯鑫表示，战略时期也要推后，2020年以后再去看。

　　在现阶段，暴风的精力主要集中在以暴风TV为代表的家庭互联网。冯鑫分析说，家庭互联网在未来的趋势具体表现为，到2020年，中国至少有1亿家庭会进入家庭互联网；有1亿家庭进入家庭物联网；硬件是一个万亿的市场；互联网增值服务是一个千亿的市场；1亿家庭会成为新的数据资产。

　　“2018年暴风TV最重要的目标，彻底告别遥控器。”冯鑫认为，要想干掉遥控器，带来新的交互，第一个能力是外脑，如果说人工智能是机器人的话，外脑就是耳朵和远讲语音。第二外脑还应该是眼睛+机器视觉。 第二个能力是AIOS 3.0，传统的UI是图文+物理按键。第三个能力，手机端的AI助手，实现大屏小屏协同。

　　在会上，暴风宣布推出干掉电视遥控器的人工智能电视——暴风AI电视7，“人工智能突破升级，干掉电视遥控器”是暴风AI电视7的核心亮点，其主要依托AI外脑+AIOS 3.0+手机端“大耳朵”3大能力。暴风方面表示，无论关机还是开机状态，均可一句连控（one shot ) ，“大耳朵+任务”一句话连着说，不用等唤醒再对话，干掉遥控器上下/左右/确认/返回/首页等功能。（宵寒）

暴风冯鑫电视
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有