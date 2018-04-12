睿驰汽车拿地资格通过官方审查 未受贾跃亭信用影响

新浪科技讯 4月12日下午消息，广州市公共资源交易中心土地部公布，睿驰汽车以3.64亿成功竞得南沙区万顷沙保税港加工制造业区块400988平米（约合601亩）土地。

日前，经广州南沙开发区管理委员会批准，广州南沙开发区国土资源和规划局公开挂牌出让1宗国有建设用地使用权。土地位置在南沙区万顷沙保税港加工制造业区块，面积400988平方米。睿驰智能汽车（广州）有限公司参与竞价。

因睿驰与贾跃亭及其关联方关系不明，有猜测认为这与贾跃亭回国造车计划有关。乐视网昨日回复深交所问询函称，睿驰汽车与贾跃亭所控股的乐视控股体系不存在法律关系，完全独立运营。

乐视网还表示，睿驰汽车土地拍卖款项全部来源于Faraday Future战略投资者的投资，与乐视网及乐视控股体系之间的关联款项不存在任何关系。

Faraday Future为贾跃亭在美国创建的互联网出行企业，寄寓其造车野心。曾有外媒报道指出，贾跃亭已经不再是Faraday Future的最大股东，不过钛媒体分析称，贾跃亭仍可能在其它控股公司里存在对Faraday Future整体业务的控制力。（李楠）