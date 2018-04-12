美团：网上流传王兴关于ofo和哈罗的说法不实

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新浪科技讯 4月12日下午消息，摩拜昨日召开全员大会，有媒体报道称王兴在会上点评滴滴、ofo和哈罗单车，美团方面称为不实消息。

4月11日，在摩拜正式宣布加入美团后，公司第一次召开全员大会，摩拜三位创始人王晓峰、胡玮炜、夏一平均参加了会议，王兴以公司董事长的身份也首次出现在会议现场。

会上，摩拜创始人胡玮炜回应称，自己不会离开摩拜，现阶段公司需要做更好的用户体验，去更多的解决问题，然后成为一家更好的公司。

王兴在全员大会上表示，今天摩拜最初的想法仍然没有变，但大家要看到变革，不光是要造出一辆车，还要深入到供给、设计等，要造出一个满足场景的单车服务。王兴也回应了摩拜和美团的关系，称不用担心有重叠的位置会被取消，因为美团和摩拜没有那么多重叠的业务，不会因为交易对自己的工作产生影响。同时，王兴还表示，现有员工的位置不会动，摩拜也不会进行裁员。

此外，有媒体报道王兴在会上还对滴滴、ofo和哈罗单车发表了评论。

根据媒体报道，王兴在会上表示，滴滴和快的合并后因业务重叠率高曾进行大规模裁员，而美团和摩拜几乎没有重叠。

对此，滴滴副总裁李敏今日在朋友圈回应称，2015年滴滴快的合并半年内迅速推出一系列新业务，紧缺人才，根本没有“业务重叠率太高所以裁员”一说。滴滴高级副总裁付强也否认称，“滴滴快递合并后压根没有任何裁员，到今天还有非常多的原快的老员工在公司作为骨干在奋斗！”

媒体报道称，王兴还表示，摩拜后期的主要竞争对手应该是哈罗单车，而ofo已经把自己贱卖。对此，哈罗单车创始人杨磊今日在朋友圈回应称，“与有荣焉，但哈罗单车主要的竞争对手，应该不是摩拜”。

不过这些涉及滴滴、ofo和哈罗单车的报道，美团方面予以否认，称有媒体报道的王兴称“美团上市后股价不翻3倍很失败”、“ofo贱卖”、“哈罗单车是摩拜的主要对手”等信息为不实信息。