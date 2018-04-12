滴滴副总裁怼王兴：按照幻觉胡说八道的CEO还真少见

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来源：财视media

王兴昨天酸了ofo一把，今天被滴滴、哈罗连怼

昨天，王兴在摩拜大会一番动员，不光不把ofo视为对手，还暗讽滴滴快的合并时大量裁员，今天果然被怼了，有滴滴高管、哈罗创始人，疑似还有前员工。

美团点评CEO、摩拜董事长王兴昨日出席了摩拜全员大会，这是摩拜被美团收购之后，召开的第一次全员大会，摩拜CEO王晓峰、创始人兼总裁胡玮炜、CTO夏一平也都到场。

王兴在全员大会上表示，现有员工的位置不会动，摩拜也不会进行裁员。上述摩拜员工称，王兴用滴滴和快的合并后曾进行大规模裁员为例，“（滴滴、快的）因为业务重叠率太高所以裁员，而美团和摩拜几乎没有重叠，就算有一小部分重叠，也会妥善安排。”

对此，滴滴副总裁李敏今日在其个人朋友圈回应：2015年滴滴快的合并半年内迅速推出一系列新业务，紧缺人才，根本没有“业务重叠率太高所以裁员”一说。

李敏还用“喜欢按照自己幻觉胡说八道的CEO”来形容王兴，直怼其“不尊重历史，太可怕”。

随后，滴滴高级副总裁付强也否认道，“滴滴快的合并后压根没有任何裁员，到今天还有非常多的原快的老员工在公司作为骨干在奋斗！竞争不能以贬义对手和造谣来谋取利益！”

此外，在36氪的一篇报道的评论区，疑似有美团系前员工称：“从不承认裁员，让我们这些曾经被他裁的人只能一笑而过！”

王兴昨日还表示，摩拜后期的主要竞争对手应该是哈罗单车，而不是目前对抗最激烈的ofo，ofo已经把所有车子100块一辆抵押给阿里了，贱卖自己进了非常大的坑。

对此，哈罗单车创始人杨磊今日在朋友圈回应称，“与有荣焉，但哈罗单车主要的竞争对手，应该不是摩拜”。

事实上，这并不是王兴第一次怼ofo。早在2017年4月，他就曾公开表示，摩拜的模式是对的，ofo是错的。随后ofo创始人戴威回应称，两家公司只是策略不同，没有对错。