共享办公整合潮来袭 Wework与裸心社合并

乐琰 陈淑贞

4月12日早上，共享办公企业裸心社的员工被告知，公司将与WeWork合并。不过与裸心社合并的主体是WeWork China 而非集团WeWork Global。

第一财经记者独家获悉，WeWork联合创始人兼首席执行官Adam Neumann现身裸心社进行合并的相关演讲，将此事称之为合并而非收购，其表示，两个公司价值观契合，这是最佳的选择。

据接近裸心社消息人士告诉第一财经记者，目前裸心社的员工并没有被WeWork团队整合或遣散，而员工也将成为股权持有人，并将全程参与WeWork对新员工的训练。两个公司的合并期预计为半年左右，今年年内，裸心社还将是独立运营。

两大共享办公的合并

WeWork是来自美国的共享办公巨头，也是共享办公领域的启蒙者，于2016年7月正式进入中国市场。WeWork联合办公空间2010年创立于纽约，现已覆盖全球71座城市，200多个办公地点，拥有超过21万会员。目前，在中国，WeWork的办公空间集中在上海和北京两个城市。

2018年2月，WeWork大中华区总经理艾铁成宣布将进入深圳，以及厦门、成都、苏州、杭州等8个城市。艾铁成甚至表示：“今年底之前，WeWork会有更多的店开业。如果中国（扩张）不比全球速度快几倍，就是我的工作没做好。”

为了开拓中国市场，WeWork在中国成立了独立的公司，投资也是独立的投资。2017年7月，软银集团及私募基金弘毅向WeWork投资5亿美元，并设立中国WeWork公司。这5亿美元将专款专用，用于WeWork在中国市场的扩张。

第一财经记者曾采访艾铁成，软银和弘毅在盈利和资金回报周期上有什么要求？艾铁成回答：“（软银和弘毅）与我们的理念非常一致，这种回报就是未来几年整体的增长。我们的首要目标就是扩张。”不过盈利和财务数据艾铁成不愿多谈。

在此逻辑下，WeWork把裸心社收入麾下不难理解，一切为了扩张和规模。

裸心社的创办则颇有意思，其创始人——高天成，在2005年来到中国发展。当他在繁华喧闹的上海工作时，非常思念南非的辽阔空间。他花了6年时间，终于找到避暑圣地——莫干山。在高天成和他的合伙人卢家宝、赖怡凡以及他的夫人叶凯欣的努力下，裸心谷在2011年10月开幕了，这个定义为野外奢华酒店的裸心谷曾经一房难求，一度成为中国最热门的度假旅游品牌之一。从2015年开始，裸心希望通过自己独特的理念和方式, 创造出新的工作生活方式, 裸心社应运而生，其希望创新立异与独具设计感的联合办公空间，为创业者、中小企业，和跨国大公司提供一个平台。

第一财经记者从接近裸心社的消息人士处获悉，目前裸心社的员工员工也将成为股权持有人，并将全程参与WeWork对新员工的训练。两家公司的合并期预计为半年，今年年内裸心社还是独立运营。

截至发稿时，Wework对此未予置评。

资本整合潮来袭

此前，裸心社方面接受第一财经记者采访时还表示，裸心社还计划和摩拜单车、湾流国际等进行跨界合作，互相导流客源。截止至目前，裸心社在中国、越南、澳大利亚、英国等国家和地区扩张，其在上海有17家店、在北京有6家店。

第一财经记者注意到，裸心社的资本运作一直存在，但是其融资道路走得并不顺畅。裸心社于2016年11月宣布获得基汇资本的B轮首批融资以打开亚洲市场。2017年年中，裸心社宣布将与JustCo合并，几乎同时，启动C轮融资。但目前，裸心社与JustCo合并计划被搁置，C轮融资仍未能完成。

裸心社联合创始人、董事长高天成此前表示，随着市场竞争日益激烈，合并和融资轮对于共享办公空间而言至关重要。他打算在投资者的支持下，继续迅速扩张。然而如今，裸心社的前程已变。

第一财经记者多方采访了解到，裸心社过去一年在中国运营不佳，人员流失较为明显。加之融资并不十分顺畅，因此对于裸心社而言，谈妥一个价格来出售共享办公业务算是一个不错的出路。而对于WeWork而言，可以扩大业务版图，提升自身市场估值。甚至有业内分析估测，此次与裸心社的合并易完成后，WeWork中国的估值将超过25亿美元。

共享办公的资本潮依然来袭。公开资料显示，2018年第一季度，共享办公共获得约19.3亿元融资。1月11日，氪空间宣布完成6亿元Pre-B轮融资，是中国共享办公领域最大单笔现金投资。3月27日，梦想加空间宣布正式完成总规模达3亿元B轮系列融资。3月28日，米域MIXPACE宣布完成B-1轮融资，4亿融资款已到账，并将在近期逐步落实B-2轮融资。资本运作的频繁也加速了并购潮的来袭，2018年1月3日，优客工场完成对洪泰创新空间全资并购。同年3月9日，完成对无界空间的并购。3月26日, 优客工场和wedo联合创业社联合发布消息称, 双方即将完成合并。

随着小企业生命周期的变短和新一代中国工作者对办公需求的升级，产品化、提供完整服务、方便拎包入驻的联合办公逐渐受到了更多企业的青睐。联合办公空间品牌米域，和裸心社、wework也称为市场竞争对手。

米域创始人、CEO冯印陶认为，随着联合办公各品牌产品定位细分逐渐明晰，领跑梯队品牌，特别是资金实力雄厚、产品特色鲜明、运营能力强的品牌将聚拢资源占据优势。经过整合后，行业内会最终剩下4、5家较强品牌。米域认为，本土品牌更理解中国用户的需要，特别是广泛的、在一线城市8090后工作者的升级需要，本土企业将最终胜出。近似产品品牌合并后，市场玩家数量减少，资源将进一步向有特色、有能力的品牌聚拢。