当当被质疑商业模式滞后 卖身海航还有多少剩余价值?

本报记者 卢晓 北京报道

成立即将20年的老牌电商当当网，去向终于尘埃落定。

4月11日晚间，海航旗下天海投资（600751.SH）宣布，拟作价75亿元收购当当网。其中，以现金方式支付34.4亿元，并拟向天津保税区投资控股集团有限公司在内的不超过10名投资者配套募资不超40.6亿元。

在收购完成后，俞渝和李国庆夫妇将合计获得天海投资16.5%的股份，仅比大股东海航科技所持股份少0.45%。其中俞渝个人持有11.55%的股份，位列天海投资第三大股东。此外，这次收购中，俞渝和李国庆还通过实际控制的天津科文和天津国略合计获取现金约19.5亿元。

4月11日晚间，当当方面也表示，当当与海航旗下天海投资今日签约，文件已提交、等待相关部门审核。

今年3月，当当网欲卖身天海资本的消息便已传出。据《华夏时报》记者了解，天海投资隶属海航科技集团旗下，实际控制人为慈航基金会。但李国庆和夫人俞渝当时都曾发声表示回归A股的选择很多，都在洽谈中。此外，二人都强调了当当在图书领域的优势。

当当是中国早期电商公司代表。以卖书起家的当当网成立于1999年。这一年，以马云为首的十八罗汉聚首，阿里巴巴刚刚诞生。而现在国内B2C市场的另一大佬刘强东还在中关村(6.410, -0.02, -0.31%)的柜台里卖光盘。

当当网也曾被视作中国的亚马逊。公开数据显示，2005年，淘宝全年交易额达到80亿元位列第一，当当网全年销售4.4亿元，位列第二。而京东商城在2005年的全年销售额为3000万元。

2010年12月，当当在美上市。上市首日收盘价较发行价大涨86.94%，收报29.91美元。但到了6年后当当完成私有化退市时，股价仅为6.63美元，市值不及上市之初时的四分之一。

当当在融资方面被认为过于保守。据《华夏时报》记者了解，当当此前曾被亚马逊、百度、腾讯等多个投资方看上，但均因俞渝和李国庆夫妇不愿股权被稀释而作罢。

而保守的策略还延续到企业打法上，这也导致当当网在大举烧钱跑马圈地的国内B2C战场中被边缘化。中国电子商务研究中心此前发布的2017年上半年B2C市场份额显示，天猫以50.2%份额位列第一，京东占据24.5%，而当当网、1号店、亚马逊中国等平台合计占据整个市场9.3%的份额。

中国电子商务研究中心主任曹磊此前曾对《华夏时报》记者等媒体称，当当的业态已经过时，商业模式太滞后。在新型电商模式和业态上又缺乏布局。这是影响大资本进入的一个核心问题。他认为，当当在现有的核心业务技术上很难做大的拓展和提升。

他认为，在电商业态高度同质化背景下，当当很难在天猫和京东的高压下突围，差异化商业模式有没有清晰的战略方向。无论对于当当还是资本方来说，都有极大的风险。这也是当当长期没有作为的深层原因。

责任编辑：黄兴利 主编：寒丰