王小川：以长跑心态看待搜狗运营 无计划进军区块链

新浪财经讯 美国东部时间4月11日，全国政协委员，搜狗CEO王小川在出席2018年哈佛中国论坛之后接受了新浪财经的专访。无论从公司管理、运营情况、还是未来产品战略部署来看，王小川都有一套自己的风格。相比起“腥风血雨”的互联网市场，搜狗的动态总是来得“低调”和“温和”许多。王小川在采访中表示：“我们会找到自己的道路，以长跑的心态看待公司运营。”

2017年年末对于搜狗来说绝对是一个里程碑。搜狗在纽约证券交易所的上市使这只最早由搜狐孵化的技术团队最终蜕变成一支“独角兽”。然而，搜狗的蜕变过程总是伴随着与其它互联网公司的比较和对产品盈利能力的质疑。就连王小川在之前的演讲中都说：搜狗存活下来是个奇迹。在这种状态之下，王小川对搜狗未来的发展是如何看待的呢？以下是新浪财经与王小川的对话：

新浪财经：公司上市之后，搜狗的“慢文化”是如何说服投资者的？

王小川：搜狗的慢文化更多体现在一种工程师、产品进行主导的温和的文化，搜狗的信念是要做出更好的产品来，进而获得更大的市场份额。这样之后我们本身能够高速成长，并且越往后走就越加有利，我们会找到自己的道路，以长跑的心态看待公司的运行。

这种“慢文化”除了让搜狗公司发展得持久，沿路会看到更多的风景，还有一个含义是在变化和泡沫当中，我们有更健康积极的状态。有时候快是有很大消耗的，就像体力运动员，追求极致的时候，是对自己的巨大消耗。而慢公司在是否具有健康性，是否在发展过程当中过度消耗自己等问题上，能够找到自己的度。因此搜狗具有健康性和持久性的发展轨迹，是对于整个互联网历史有见解的公司。

在搜狗上市后的首份财报中可以看到，搜狗2017全年总营收9.084亿美元，同比增长38%。非美国通用会计准则下，净利润1.059亿美元，比2016年增长54%。2017Q4总营收2.778亿美元，同比增长62%。非美国通用会计准则下，净利润3790万美元，同比增长80%。

搜狗搜索与搜狗输入法这两大核心产品上也在AI技术加持下得到升级，市场份额呈现高速增长趋势。截止2017年12月底，搜狗移动搜索流量增长31%。艾瑞数据显示，搜狗的移动搜索份额扩大至18.2%，进一步巩固了中国第二大搜索引擎的地位。作为全球第一大中文输入软件的搜狗输入法用户规模在2017年依旧保持高速增长，手机输入法日活跃用户数已达3.3亿，较一年前增加46%。

除此之外，在技术产品落地上，搜狗还发布了“搜狗旅行翻译宝”、与“搜狗速记翻译笔”两款智能硬件，这是搜狗AI战略首次落地硬件的产品。其中“搜狗旅行翻译宝”已于3月正式上市，以业内领先的离线语音翻译和离线拍照翻译功能为市场所认可和青睐。

搜狗还将不断通过AI升级搜索和输入法双引擎，并继续发展以语言为核心的AI技术，在语音、对话、问答、翻译等核心技术上保持行业领先。

新浪财经：依靠人工智能的搜索结果个性化和网络中立性的博弈您是怎么看的？

王小川：依靠AI，搜索未来将向问答发展。通过整个自然交互技术的布局，搜索引擎会从原来的搜索信息引擎变成搜索答案引擎。

现在的搜索引擎是在用户输入一个关键词之后，提供十条答案或者十个链接，让用户自己在里面做选择。但是用户对十条答案是不满意的，他们需要的是一个精确的答案。即便通过个性化，我们并不可能知道这个答案是否对用户更好。所以人工智能时代的到来会使得搜索引擎有能力从关键词提问得到十条结果，变成提出一个问题得到一个精准的答案。

搜狗一个重要的目标就是把搜索引擎从关键词系统变成问答系统。搜狗搜索已经逐步上线这样的能力，目前大概有5%-10%的问题可以直接给答案，未来这一比例还会有变化。面对用户提的问题，搜狗搜索不再给一个关键词或者十条链接，而是在你提问题的时候，把整个互联网当做数据库和知识库，直接提供答案。借助人工智能技术发展的搜索，能让用户表达和获取信息更简单。

新浪财经：以语言为核心的搜狗输入法业务如何在未来实现国际化布局？

王小川：依托语音、图像、语义理解等AI技术，搜狗输入法正在向对话方向发展。作为全球第一大中文输入法，搜狗输入法为用户提供了多种输入方式，包括文字、语音，以及OCR输入等。

同时，搜狗输入法不断探索与搜索更好结合的形态，比如在聊天场景下，通过智能分享功能，用户可在输入法内搜索信息并快速分享，而无需跳转出聊天应用。应用机器翻译技术，输入法的智能分享功能如今已支持英日韩三国语言翻译，帮助用户跨国沟通无障碍。下一步搜狗输入法要在语言认知能力上发力，从文字输入向聪明的自然交互转变。

新浪财经：作为互联网企业，如何看待最近中美知识产权之争？

王小川：之所以在知识产权问题上中外企业发生了冲突，其背后原因是，中国有知识没产权。很多中国员工所在的公司，品牌是别人的、技术也是别人的。

知识产权保护的是创新，拿搜狗所处的互联网行业的创新来说，中国在全球处于领先地位并且存在优势，一是人口红利，用户越多企业边际成本越低；二是国家基础建设的全面完善，体制优势使得中国网络使用非常高；三是中国人有活力敢冒险，有创业激情。今天中国互联网创新大气候已经形成，所以我觉得互联网依然会保持创新的力度，并且辐射到更多行业里面去，能够使得各行各业都能够共享和受益。

新浪财经：搜狗近期有没有进军区块链的计划？

王小川：目前无此方面计划。

新浪财经：作为理工男出身的CEO，对于名校技术人才的创业之路有什么建议？

王小川：从一个程序员到创业中的到团队领导需要注意的，第一件事情就是团队合作，技术人员很多时候是单独工作，从单独工作到团队工作，你要懂得欣赏别人。就像画画，你自己是可以的，但是跟别人一块画画，一块创作，你要接受他们的思想，他们的表达跟你是一体的，也许对方的能力不如你，导致作品有些地方并不完美，但是如果没有他，这份作品很可能根本完不成。

第二件事情，技术人员要走出非黑即白的道路。这指的是你知道的技术本身以及你掌握的能力。因为技术没法表达，很多技术人员其实已经陷入到狭义技术里去，会说“这个不科学，这伪科学”，否定技术的意义。所以技术掌握不多的人，没办法靠直觉在对世界的认知里打开更大的窗户。

第三件事情，领袖需要想象力。我看到新世界之后，还能感染其他人，让他们跟我一块去相信我的世界长这个样子，然后大家一块撸起袖子把它干出来。领袖要把想象力传播给别人，像信仰植入到其他人脑子里去。所以有的领袖不一定懂技术，但是懂技术能够帮你更有力去推想未来长什么样子。

搜狗创立之初，也是我刚刚研究生毕业之时，就接到了带领六个人做出搜索的任务。我把薪水降半，从清华招了十二名兼职学生，用了十一个月做出了搜狗搜索——作为一个创业者，用不足别人二十分之一的人员和资源，做到了对手两三年才做到的事情。而当年的这些兼职学生，很多人如今已成为搜狗高管，至今仍与搜狗携手共进。

重要的是，公司要向生命学习。一方面学习生命的开放性，鼓励员工走出去多和客户、投资人、其他公司交流；另一方面要像生命一样健康发展，控制员工数量，减肥、去流程化。也正是凭借这些管理经验，我才得以带领搜狗完成技术部门到独立公司的转变，完成了从技术人才到创业家的蜕变。（新浪财经北美站记者 刘硕 发自纽约）