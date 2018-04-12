扫黄打非办：短视频企业要坚持正确导向加强内容管理

来源：中国扫黄打非网

为督促网络直播及短视频企业进一步加强平台内容安全管理，4月11日，全国“扫黄打非”办公室召集YY、斗鱼、花椒、映客、六间房、酷六、KK、龙珠、熊猫、天鸽互动和今日头条、快手、爱奇艺、炫一下、微博、哔哩哔哩、荔枝FM、金山等18家互联网公司相关负责人，召开网络直播及短视频企业加强内容安全管理会议，严明监管要求。

会上，全国“扫黄打非”办公室通报了网络直播及短视频平台违法违规行为表现和近年来全国网络直播案件查办情况，强调了“净网2018”“护苗2018”等专项行动工作部署及要求，介绍了网络有害出版物特征值共享数据库建设等情况。各参会互联网公司代表围绕加强平台内容安全管理、保护未成年人健康成长等方面工作进行了交流研讨，并提出意见和建议。

会议对各网络直播及短视频企业近期和今后内容安全管理工作提出了明确要求。会议指出，无论是网络直播企业，还是短视频平台，都务必履行企业社会责任，落实企业主体责任，在追求经济效益的同时兼顾好社会效益。要坚持正确价值导向，加强内容审核和安全管控，确保平台上不出现淫秽色情、凶杀暴力等有害信息，不传播泛娱乐化、低俗、恶搞等不良内容。在内容审核标准方面，网络直播和短视频企业不能单纯以技术公司或文化企业定位自己，还要以负责任的传播媒介标准要求自己。各企业要认真完善内容审核机制，建立与发展规模匹配的审核队伍，加大内容审核力度，及时调整审核重点，改善内容推荐算法。此外，要在企业内部构建未成年人保护体系，加大对妨碍未成年人健康成长内容的清理整治力度。

会议强调，互联网公司要实现长远发展，必须充分履行企业社会责任，遵守法律和道德两重底线，积极采取“预防、技防、人防、群防”四类措施；要取得管理实效，无论采取什么措施，最终以平台净化的效果来衡量。通过落实主体责任、强化行业自律、健全长效管理机制，与政府监管部门建立协调协作、良性互动的关系，共同推动行业健康有序发展。全国“扫黄打非”办公室对网络直播及短视频企业的违法违规行为，将坚决查处、依法打击；对落实安全管理主体责任不力的企业平台，将依法追究相关责任。