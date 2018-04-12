马化腾：腾讯正将朋友圈、小程序、公众号广告打通

马化腾 现场图

新浪科技讯 4月12日上午消息，在今日举行的2018中国“互联网+”数字经济峰会上，腾讯公司董事会主席兼首席执行官马化腾发表演讲。

马化腾表示，数字化进程每年都在进步，互联网+手段，数字经济是结果，数字中国和网络强国是目的，是一脉相承的。这个过程可以用“一纵一横一新”来理解，“一纵”，是指互联网与各行各业加速融合，是纵向深化的过程；“一横”是从经济领域向各个领域发展，发展数字中国整体的战略；“一新”是指一纵一横带来的融合创新，从高速增长到高质量增长的转变。

腾讯在过去几年推进“互联网+”的过程中，马化腾提到，思考腾讯的定位应该是有所为、有所不为。“要先做‘互联网-’，才能再加上其他。腾讯不是要进入各行各业取而代之，而是要做好助手。”比如近几个月腾讯在零售领域多加布局，但腾讯不做零售，而是做零售业的数字化助手。

“我们会做三件事情，做连接、做工具和做生态。第一是连接器，为各行各业进入数字行业提供接口；第二，工具箱，提供最完备的工具箱；第三，生态共建，成为共建数字生态的共同体。

马化腾将腾讯体系助推数字化的产品归纳为7个工具：

第一个，公众号。“公众号2012年上线，口号是再小的个体也有自己的品牌，腾讯希望用去中心化的方式，让品牌与消费者联系，拥有自己的粉。”

第二个，小程序。马化腾表示，小程序拓展了公众号达不到的功能，是现在的应用利器，也成为中国编程者非常热门的编程环境。

第三个，移动支付。“这是中国新四大发明之一，我们很早力推用二维码扫码，它不是很高级，但是是最实用的，12年我们就断定它会成为线上线下连接的桥梁。”

第四个，社交广告。马化腾提到，过去品牌主都是用传统方式做营销，效率不高，未来希望用数字化的方式来帮助广告主。现在腾讯正在将朋友圈、小程序、公众号广告打通，环环相扣，让他们产生价值，具体的方案还在摸索。

第五个，企业微信。马化腾透露说，现在正在内测企业微信和个人微信互联互通。

第六个，大数据、云计算、人工智能。

第七个，安全能力。（宵寒）