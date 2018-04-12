扎克伯格国会作证时回避的四个问题

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新浪科技讯 北京时间4月12日凌晨消息，最近两天，Facebook创始人兼首席执行官马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）在美国国会回答了议员们关于Cambridge Analytica数据泄露事件和俄罗斯干涉美国大选等问题的提问。

本周二，他回答了来自44名参议院议员们的提问。又在本周三接受了来自众议院的55名议员的质问。问询内容主要包括Facebook的数据收集策略和应该怎样监管该社交巨头。

面对议员们的提问，扎克伯格的很多问答都显得很敷衍，并告诉议员们称他将在晚些时候和他的团队一起讨论。

以下是国会作证期间扎克伯格回避的四个问题

Facebook在App之外是否还在追踪用户的上网行为？

共和党参议员罗杰·维克尔（Roger Wicker）向扎克伯格指出称，有报道说Facebook在用户退出该社交网站后还在跟踪该用户的上网浏览行为。

对此，扎克伯格回应称：“我想准确地给出答复，所以最好是之后我和我的团队一起来回应此问题。”之后他又表示：“我知道人们在网上会使用缓存机制，这样用户可以在不同回话间共享信息。”

扎克伯格表示，Facebook之所以这么做是为了确保广告的精准投放并预防安全问题。他补充说，之后他的团队将和他一起就该问题给出完整的答复。

不过随后，在回答民主党议员凯西·卡斯特（Kathy Castor）的问题时，扎克伯格表示Facebook确实在用户没有登录的情况下在追踪用户。

如果我删除Facebook，Facebook会多久后删除我的数据？

在回答共和党参议员迪安·赫勒（Dean Heller）关于Facebook将在用户注销账户多久后删除该用户数据时，扎克伯格回应称：“因为我不具体管理这件事，所以不能给你确切的答复。不过我知道我们会在合理的时间内尽快删除该数据。”

他继续说道：“我们有很多复杂的机制，短时间内很难解释清楚。不过我认为我们将尽快删除该数据的，随后我的团队将跟进此问题。”

根据Facebook的使用条款，如果某用户删除了他的Facebook账号，最多要等90天该用户的数据才会被删除。

谁是Facebook最大的竞争对手？

共和党参议员格雷厄姆（Graham）要求扎克伯格说出Facebook最大的竞争对手。对此，扎克伯格回应称：“我们拥有大量竞争对手。”他补充道，Facebook与苹果公司、谷歌、微软、和亚马逊都有共同业务。

格雷厄姆问道：“你认为Facebook涉嫌垄断吗？”

扎克伯格表示：“我不这么认为。”

他表示美国人每天使用的通讯应用大概有8款。扎克伯格说：“我感觉每天都有许多的竞争对手。”

目前，Facebook运营着苹果应用商店中最受欢迎的十款免费应用中的三款，分别是Facebook、Facebook Messenger、和Instagram。另外，WhatsApp也是Facebook旗下服务。

Facebook是否愿意改变其商业模式？

国会议员埃舒（Eshoo）向扎克伯格提问说，Facebook是否考虑改变其商业模式以更好地保护用户隐私。

扎克伯格对此回应称：“我没明白这是什么意思。”

早些时候，扎克伯格曾暗示将会发布收费版Facebook，但同时明确表示免费版Facebook将一直存在。

扎克伯格补充道，Facebook的使命是“促进人与人之间的联系并将全世界更紧密地联系在一起。为了实现这一目标，我相信我们需要提供一个人人都能负担得起的服务，我们保证能做到这一点。”

参议员图恩（Thune）承认说“我们大部分用户都理解”的一点是，如果用户使用类似Facebook这样的免费服务，用户就必须拿出自己的部分个人信息做为交换。（小宝）