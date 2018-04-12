第二日听证行程结束 扎克伯格都说了什么

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新浪科技讯 北京时间4月12日凌晨消息，本周三，Facebook创始人兼首席执行官马克·扎克伯格结束了他将近5个小时的国会作证日程，当天他主要回答的是来自众议院议员们的问题。

扎克伯格在国会作证的第二天明显比第一天要过得更艰难，他面对的是国会众议院立法者们的拷问。众议院议员们就Facebook处理用户数据的方式，特别是该平台的隐私条款对扎克伯格进行了详细的问询。

民主党众议员弗兰克·帕洛尼（Frank Pallone Jr。）质问扎克伯格称，Facebook是否愿意改变该平台的默认设置并收集尽可能少的用户数据？扎克伯格回答称：“这是一个复杂的问题，一句话解释不清。”对此帕洛尼回应称：“这令我感到失望。”

尽管于周二在参议员举行的听证会上，扎克伯格回答了许多尖锐的问题，不过大体上来说，参议院的议员们对扎克伯格还是比较恭敬的。然而周三在众议院的情况就不是那么回事了，众议院议员们多次打断扎克伯格的讲话并指责称对他的回答表示不满意。

对使用隐私数据进行监管

国会下属能源与商务委员会主席、共和党议员格莱登·沃尔顿（Greg Walden）在听证会开始时就表示：“尽管Facebook成长了不少，我担心它还是不够成熟。”

在提到应该对Facebook实施怎样的监管时，沃尔顿说：“我认为现在正是时候提出一个问题，即是否Facebook发展得太快并打破了太多规定。”

在听证会的后半段，扎克伯格称“监管是不可避免的”。但是他强调说，施加何种正确类型的监管十分重要。同时他还指出说，有些类型的监管只可能巩固类似Facebook这样大型公司的力量而伤害到小型初创公司。

本周二在参议院作证时，好几个议员持有一个相同的观点，即由于Facebook收集了太多的用户数据，这些数据很多都是在用户不知情的情况下收集的，所以Facebook不应该被相信。

在周二，3名参议员提出了隐私立法问题，称在收集和分享用户的数据前必须先征得用户同意。

本周三，扎克伯格被要求同意某项关于收集隐私数据需征得用户同意的立法工作。对此扎克伯格表示反对，他没有对任何特定立法提议表示赞同。

不过对于来自加州的民主党议员拉乌·卢易兹（Raul Ruiz）的提议，扎克伯格没有反对。该议员提出建立一个线上消费者保护机构，使政府一定程度上参与对Facebook和其他科技公司的监管。

卢易兹建议称，该机构将监督消费者的数据是怎样被收集、分享、和使用的，并给出指导方针。如今联邦交易委员会管理下的消费者权益保护局（Bureau of Consumer Protection），或者联邦消费者金融保护局（Consumer Financial Protection Bureau）都是可能的样例。

卢易兹表示：“现有监管系统有大量漏洞 — 我们没有监管工具去监督9百万应用程序和数万名数据收集者。目前还没有特定的机制防止数据泄露等此类事件的发生。”

对于卢易兹的提议，扎克伯格表示“值得重点考虑”，不过同时强调说“该机制的细节真的很重要”。

欧盟的隐私法能起模范作用吗？

上周，扎克伯格做出了一个承诺，即Facebook将把应用于严格的欧盟新隐私法要求下的隐私控制条款推广到世界其他市场上。该欧盟新隐私法将在下月在欧盟范围内开始实施。

本周三，民主党议员基恩·格林（Gene Green）和简·夏科夫斯基（Jan Schakowsky）反复就推广欧盟隐私控制条款至全球范围内的承诺对扎克伯格进行提问。扎克伯格再次强调说会实现自己的诺言，即给全球范围内各个市场的Facebook用户与Facebook在欧盟实行的隐私控制条款相同的待遇。

不过，上周有欧洲监管者和隐私拥护者指出Facebook目前的用户条款中有些内容了违反《通用数据保护条例》，该条例就是即将于下月在欧盟开始实施的新的隐私法。

对于议员们的质问，扎克伯格回应称Facebook将在每一个用户的Facebook应用内的新闻源栏目顶端设置一个选项，用户可通过该选项进行相关隐私项设置。

众议员格林还询问扎克伯格称，Facebook是否计划服从新欧盟隐私法中关于“允许用户下载一份公司持有的他的个人数据”的规定。据欧盟监管者称，该份数据将包括公司持有的用户的短信、帖子、和照片等个人数据。

Facebook目前是允许用户下载一份该用户在Facebook上的个人数据的，该份数据包括发过的短信息和点赞过的帖子等内容。

但是格林想知道的是，Facebook是否愿意提供其持有的所有关于某个用户的记录和个人信息给这个用户，即包括所有该公司持有的这个用户的浏览记录、从第三方平台获取的数据、和Facebook对该用户进行的各类评估报告等。

扎克伯格表示这些数据都是会提供的。

不过就目前来看，该措施尚未实施。最近有一些记者从Facebook下载他们的数据时发现并没有新增内容。Facebook还有大概六周时间做出改变，在欧盟新隐私法实施之前想好是否应该给用户他们的网页浏览记录和各类评估得分等数据。

面部识别技术的使用

面部识别技术可以扫描用户的脸部并将其图像转换成数学代码，该代码之后可被用来识别其他照片或视频中的该用户。该技术目前在欧美国家是一个备受关注的话题。因为该技术涉及到测量和收集关于用户的独特物理特征。

Facebook在其标记用户功能中使用了该技术，该功能能在用户发表的图片中自动识别出他和他的朋友。上周，一个美国的隐私团体向联邦交易委员会提交了一份抗议书，称Facebook最近扩展该技术使用范围的行为违反了该公司与该委员会于2011年签订的一份协议。

在众议院议员提到新的欧盟隐私法时，扎克伯格称其担忧某些监管规定将限制美国公司进行类似面部识别这类技术的创新，从而使得中国在这类技术上获得领先发展机会。

同时，扎克伯格还强调说，类似面部识别这种技术在使用前肯定是会征得用户同意的。

Facebook涉嫌垄断吗？

对于Facebook涉嫌垄断的观点，扎克伯格表示反对。共和党议员弗莱德·阿普顿（Fred Upton）称Facebook“没有任何真正的竞争对手”。

对此，扎克伯格重申了在周二参议院作证时的说法，称Facebook的管理者在“运营公司时确实感受到了很多竞争对手”。不过他没有提到竞争对手的名字。

Facebook目前运营着三款美国市场最受欢迎的十款移动应用程序中的三款：Facebook、Facebook Messenger、和Instagram。其他七款中，谷歌运营着包括YouTube、Google Search、Google Map、Google Play、和Gmail在内的五款，另外两款是社交应用Snapchat和音乐电台Pandora。

剑桥分析和俄罗斯干涉选举事件

众议院议员们质问扎克伯格称，Facebook为什么没有在2015年得知大量用户数据被Cambridge Analytica错误地获取后立即通知受影响用户。该数据分析公司Cambridge Analytica曾与特朗普竞选团队合作过。

在周二时，扎克伯格并没有承认该公司有意隐瞒数据被泄露的事实，不过他表示Facebook在处理该事件时确实犯错了。

民主党议员帕洛尼称：“尽管能带来很多好处，Facebook也有可能被类似Cambridge Analytica和恶意俄罗斯机构利用，试图伤害美国民众并破坏我们的民主制度。”

出版商Facebook和它的政治偏见

众议院共和党议员乔·巴顿（Joe Barton）向扎克伯格提出了一系列问题，质问他Facebook为什么故意审查保守机构和特朗普支持者发表的内容。还问道扎克伯格是否同意Facebook是一家“中立的公共平台”的说法。

对此，扎克伯格称：“我深信我们应该给民众提供一个发声的平台。”

关于Facebook上假新闻泛滥的说法使得扎克伯格陷入尴尬境地，Facebook承诺过要在过滤政治宣传和错误信息上做得更好，但同时强调说其不能禁止自由言论。

民主党议员比利·龙（Billy Long）说：“似乎Facebook更倾向于删除保守内容而不是自由内容。”

Facebook的运营模式

众议员沃尔顿向扎克伯格提出了一系列问题，主要涉及Facebook的运营模式和该平台是否已变成一家需要接受监管的出版商或工具类服务。

沃尔顿问道：“Facebook到底是什么？”他列举了一些行业，包括广告、出版、和通信等。

关于Facebook性质的定义十分重要。如果Facebook被定义为通信服务公司，那么它将受到联邦通信委员会的监管。如果议员们将Facebook定义为是一家出版商，就不需要接受联邦通信委员会的监管。

对此疑问，扎克伯格表示：“我认为我们是一家科技公司。我们做的主要的事情是让工程师们写代码并开发出给用户使用的服务。”

同时，扎克伯格表示，虽然Facebook确实开发软件，但它不是一家软件公司。虽然Facebook为用户提供支付工具，但它也不是一家金融机构。

对于Facebook是一家出版商的说法，扎克伯格表示：“我们需要为用户在Facebook上发布的内容负责吗？我认为答案是肯定的。”（小宝）