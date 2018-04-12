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小扎：AI已可监测99%恐怖信息 可应用于其他危险内容

小扎：AI已可监测99%恐怖信息 可应用于其他危险内容
2018年04月12日 02:32 新浪科技
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　　相关专题：扎克伯格出席听证会 应答FB数据泄露事件

　　新浪科技讯 北京时间4月12日凌晨消息，Facebook公司CEO马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）在出席参议院听证会后，参加第二场众议院听证会，继续应答Facebook数据泄露事件。扎克伯格表示，此前检测恐怖内容的工具足以用于检测其他危险内容。

　　在听证会上，一名众议员对恐怖分子利用Facebook表示担忧，她对Facebook如何确保美国和人民安全发出疑问。

　　扎克伯格回应称：“恐怖主义内容在我们平台没有立身之地，我们开发了两款工具，可以检测到99%的恐怖内容，比平台用户标记还要快。”扎克伯格相信，这两个工具也可以用于检测其他危险内容。

　　他表示，目前平台有200名员工监测恐怖内容，同时还有人工智能技术辅助，内容审查人员在其中也有参与。

　　在该场听证会的早些时候，扎克伯格在回答众议员Engel关于Facebook是否能够分辨国外势力的问题时，就表示已经动用了人工智能技术。

　　自2016年美国大选起，就有传闻称俄罗斯通过Facebook散布假新闻干预大选结果，后经调查该传闻属实。Facebook随后宣布将采取行动揪出散布谣言，左右民意的组织或个人。

　　扎克伯格在听证会上表示，人工智能技术在法国总统大选和阿拉巴马特殊选举方面运用得非常成功。（周峰）

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