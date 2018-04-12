易到用车股权变更后首次现身 中信银行持股18.18%

21世纪经济报道 21财经App 辛继召 深圳

4月12日，中信银行与易到在深圳举行战略合作协议的签约仪式。双方将整合各自优势资源，在“金融服务+商旅出行”方面开展全面战略合作。

同时，中信银行正式宣布通过旗下子公司信银投资完成对易到的股权投资，中信银行持有易到18.18%的股权。

易到控股股东韬蕴资本CEO温晓东表示，2017年6月，韬蕴资本战略控股易到，乐视完全退出，易到全面回归发展正轨，提出崭新商业模式。

目前，易到在全国范围内已获得42张网约车牌照。温晓东介绍，易到2017全年累计服务超过700万用户，全年累计服务近7000万单，消费复购率超过40%。未来，随着易到新的战略实施和运营政策调整，易到客户数将从目前的4000万提升至6000万水平，车主数量将从600万提升至800万。

中信银行行长孙德顺在发布会上表示，未来是一个跨界融合的时代，各种共享经济的形态互相补充，推动新兴商业模式与传统金融行业的共融共生。出行市场是共享经济的一部分，我们希望通过探索出行市场，应用共享经济平台，推动金融服务创新。