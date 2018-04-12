扎克伯格的数据也被卖了！Facebook欲重建信任

扎克伯格的数据也被卖了！遭美国众议院激烈质询，欲重建信任

澎湃新闻记者 承天蒙 综合报道

当地时间4月11日，Facebook创始人兼首席执行官马克·扎克伯格第二次现身美国国会，接受了更加激烈的一次质询。

此次美国众议院能源和商务委员会举办的听证会上，众议员们批评Facebook的隐私权保护操作，要求对互联网公司的用户数据进行监管的呼声也更加强烈。

美国众议院商务委员会共和党主席Greg Walden将最近8700万Facebook用户数据被不当泄露一事评价为“深感不安”。此次扎克伯格出席听证会作证，也是对该数据泄露事件做出的回应。

据华尔街日报4月11日报道，抛开立法者激烈的抨击，扎克伯格在面对难以回答的问题时，依旧基本保持了淡定。由于互联网信息安全的复杂性，向扎克伯格提出问题的众议员和前一日的参议员一样，往往难以确定他们问题的答案。

上述报道还提到，扎克伯格在这场听证会上喝的是橙汁。

“不可避免地需要一些监管”

Walden建议立法者采取深远的措施来控制Facebook和其他在线服务，他向立法者提出两个值得思考的问题：“国会是否需要明确消费者是否拥有他们在线数据的真正掌控权？”“互联网公司是否已经发展到必须要国家监管的程度？”

该委员会的民主党领袖Frank Pallone则更进一步称，“我们需要全面的隐私和数据安全立法”，作为在社交网络上出现外国干扰时，“保护我们的民主”的步骤。

扎克伯格告诉立法者，他认为在这个行业中，“不可避免地需要一些监管”，但是“你必须小心置于首位的监管是什么”。

扎克伯格称，一些大公司服从监管可能不会有痛苦，但可能会对小型创业公司造成不必要的负担。

“仅仅连接人们是不够的”

4月11日的众议院听证会上，扎克伯格表现出了懊悔，也接受了4月10日参议院联合听证会上参议院们对他的批评。他承诺采取任何需要的措施，为Facebook重建信任。

“仅仅连接人们是不够的，我们还需要保证这些连接是积极正面的。仅仅让人们发声声不够的，我们还必须保证人们的发声不能用来伤害他人或是传播谣言。光给人们控制他们信息的权力是不够的，我们还必须保证开发者也要保护人们的信息。”扎克伯格对议员们说，“我们需要做的这些改变需要花费一些时间，但我承诺会让事情重回正轨。”

“你会为了保护隐私权而改变你们的商业模式吗？”

民主党议员Anna Eshoo询问了扎克伯格与剑桥分析数据泄露相关的一系列尖锐问题，而且她频繁打断扎克伯格的回答。

她询问Facebook是否有“道德责任”保护美国的民主状况，她还询问扎克伯格是否“愿意为了保护隐私权改变商业模式。”

扎克伯格回复道：“议员女士，我不太知道（改变商业模式）那意味着什么。”

由于在时间限制内无法完成答案，扎克伯格最终承诺会在随后以书面形式完成回答。

平台上非法药品销售靠人工智能解决？

美国联邦政府最近正在呼吁Facebook等其他公司更好地管辖平台上的非法药物销售。此次听证会上，一些立法者也对此提出批评，指出在Facebook上用户能够太轻易地购买阿片类药物（用于止痛和麻醉，类似于鸦片和吗啡）。

扎克伯格对此停顿了一下，然后说Facebook需要在管理这类内容上做的更多，他又重申了他坚持的在平台上使用人工智能技术的重要性，“Facebook上庞大的内容体量意味着没有人类能够审查Facebook上的所有内容。”

扎克伯格自己的个人数据也被卖给了剑桥分析

民主党议员Jan Schakowsky询问，除了剑桥分析之外，是否还有其他公司可能会向研究者购买数据。扎克伯格对此回答，“我认为这个数字不会很大”，但他也补充公司会在接下来的审计中，找出更多类似情况。

扎克伯格还透露，他自己的个人数据也被一位开发者不当卖给了剑桥分析。公司上周揭露了剑桥分析事件中，8700万用户的数据可能被不当分享，但没有提到扎克伯格自己的数据也被泄露。

截至当地时间4月11日收盘，Facebook的股价震荡中上扬，报收0.78%，股价达到166.32美元。