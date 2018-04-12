滴滴、美团、饿了么三方混战无锡 高额补贴能撑多久

赵陈婷

[不少骑手受到高薪诱惑新入场，但等到补贴减少之后，面对更为理性的外卖市场，商家将如何应对订单锐减，而当下忙得热火朝天的外卖骑手们将又如何应对大量骑手冗余的尴尬？]

接踵而来的高额补贴迅速膨胀了无锡的外卖市场。

在“1分钱吃炸鸡，1元钱喝奶茶”的各种优惠之下，滴滴插足做外卖的第一站——无锡正在上演全城点外卖的“疯狂”。

4月11日上午，无锡市工商局召开紧急行政约谈会，约谈美团、滴滴和饿了么三家外卖运营商。

约谈的重点是，近期相关外卖服务平台存在边纠错边推出新的极端营销措施的情况，如采取发放大量补贴或优惠券等无序的市场竞争手段争夺市场份额。

值得一提的是，无锡市工商局在约谈现场责令三家外卖平台立即消除不良后果，而美团、饿了么、滴滴外卖平台代表均表示将遵守约谈要求。

无锡第一之争

从出行杀入外卖的滴滴成功搅乱了无锡外卖市场的格局。

4月1日愚人节当天，滴滴外卖在无锡小范围灰度测试。

4月10日，滴滴外卖就正式对外宣布，经过8天的试运营，滴滴外卖于4月9日正式在无锡全城范围内上线，当日订单33.4万单。

与此同时，滴滴外卖也宣称已成为无锡市场份额第一的外卖平台。

不过，美团外卖对于滴滴的“无锡第一”并不认同。

4月10日晚间，美团外卖对外发布了一张宣传海报。海报上鲜明标注出“你又不是个演员！别设计那些第一的情节，没意见，我只想看看你怎么圆”的文字。

此外，在上述海报的最下面，美团还特地强调“美团外卖无锡市场稳居第一”。

除了直接海报“回击”之外，美团外卖还质疑滴滴外卖存在刷单现象，称滴滴在试运营阶段便存在刷单行为，为了美化数据有意放松平台监管，引发商家和骑手集体刷单乱象。

对此，滴滴方面告诉第一财经记者，外卖需要用户购买商品，骑手取货送到用户手中，不是虚拟物品。如果有黑客恶意行为，伤害企业利益，希望立即举报，滴滴会第一时间配合警方调查，打击黑产。

不过，历史总是惊人的相似。

半个月多前，美团打车上线首站上海的时候，滴滴也曾质疑过美团打车刷单的问题。

而这背后，随着滴滴外卖的高调表现，目前美团、饿了么和滴滴外卖三家已经在无锡厮杀得相当惨烈，补贴力度空前。

第一财经记者了解到，目前滴滴外卖给每个新注册的用户，发出了首单立减20元的优惠，除此之外还有“满20元减18元”的优惠券。

美团也推出了“满20元减15元”的“今日专享红包”，这在外卖补贴已经趋于平和的其他地区已经是难以想象的福利。

而目前饿了么也于4月9日晚间杀入了这场外卖补贴战争。

高额补贴刺激的还有外卖骑手们。

此前发布的“滴滴骑手招募令”显示，滴滴外卖分为“忠诚骑手”和“自由骑手”，前者只需每周在线大于48小时，就可拿到月保底1万元的收入；后者可自由上线接单，订单收入翻番。

按照滴滴方面提供的数据，截至目前无锡有超过万名骑手报名。

值得一提的是，无锡的外卖大战开打之后，由于外卖订单量激增，无锡外卖骑手人手吃紧，还有无锡附近的苏州骑手赶来无锡支援。

有消息称，无锡的外卖骑手们轻松日入上千，还有勤快的骑手一天收入能达到3000元。

政府约谈降温

无锡外卖市场集体忙得热火朝天的同时，被优惠券催生的海量订单导致外卖配送难以及时、商家给的外卖量少质差等问题也成为当地消费者抱怨的重点。

4月11日上午，无锡市工商局召开紧急行政约谈会，约谈美团、滴滴和饿了么三家外卖运营商。

而约谈对象分别是：美团集团副总裁丁志雄、美团外卖北中国区总经理王志刚，饿了么总部公共事务高级经理王君、饿了么无锡地区负责人胡允林，滴滴外卖副总裁刘耘、滴滴总部政府关系总监安丹。

第一财经记者了解到，按照流程，工商部门和美团、滴滴和饿了么三家外卖运营商有10分钟的闭门约谈。

强迫商家二选一的问题是当天约谈的重点之一。

无锡市工商局副局长苏益玲在行政约谈会上提到，近期，无锡市工商局陆续接到了部分入驻外卖服务平台的无锡商户递交的举报材料，内容主要集中在商户因上线“滴滴”外卖而被“美团”外卖和“饿了么”外卖强制下线。

无锡市工商局初步调查情况显示，相关外卖服务平台的行为已经涉嫌构成不正当竞争行为和垄断经营行为，要求相关平台立即停止实施涉嫌不正当竞争和垄断的违法行为，防止损害后果的持续扩大。

而滴滴方面还向第一财经记者强调坚决支持政府维护商家合法权益，抵制二选一不正当竞争行为。

事实上，滴滴外卖正式上线之前就有消息称，美团点评CEO王兴曾亲自前往无锡督战，而美团方面也要求骑手和商家二选一——就像美团打车在南京上线时滴滴所做的一样。

美团方面对于“二选一”的回应是，为了确保平台的用户体验，结合投诉率、出餐速度、评价好坏等综合指标，美团暂停了部分商家的服务，同时也新增了一批商家。

“由于不符合市场规律的巨额补贴，导致无锡当地非理性消费订单大量增加，部分商家难以及时出餐甚至不得不主动取消订单，而瞬间激增的订单也导致骑手相对短缺，影响送餐及时性和服务品质。”美团方面告诉第一财经记者，美团外卖充分尊重商家在市场中的自主选择权，由于餐饮在高峰期的即时性特点，商家把美团作为外卖业务的主要服务平台，这是商家考虑了消费者体验和平台优势的自主选择。

此外，无锡市工商局还在昨天的约谈会上重点强调了补贴扰乱市场秩序的问题，认为相关外卖服务平台存在边纠错边推出新的极端营销措施的情况，如采取发放大量补贴或优惠券等无序的市场竞争手段争夺市场份额。

而目前来自业界的担心是，高额补贴吸引大量本来没有外卖需求的“薅羊毛”用户，不少骑手受到高薪诱惑新入场，但等到补贴减少之后，面对更为理性的外卖市场，商家将如何应对订单锐减，而当下忙得热火朝天的外卖骑手们将又如何应对大量骑手冗余的尴尬？