扎克伯格：会出于安全考虑收集未注册FB用户信息

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新浪科技讯 北京时间4月12日凌晨消息，Facebook公司CEO马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）在出席参议院听证会后，参加第二场众议院听证会，继续应答Facebook数据泄露事件。他承认，Facebook会收集非注册用户的信息，但原因是出于安全相关的考虑。

在听证会上，用户隐私保护的问题被一再提起。有众议员表示，他的照片被人冒用注册了虚假账号。而且该账号被用于勒索他人。众议员Lujan在听证会上甚至高声痛斥扎克伯格：“你连不用Facebook的人的信息都收集！”

扎克伯格对此表示：“出于安全相关的考虑，我们会收集没有注册Facebook的人的信息。”

但众议员对此回答并不满意，继续追问安全考虑的具体内容，以及Facebook是否隐瞒了广告业务的需要。

Facebook是否有责任保护用户隐私是目前为止被提出最多的问题。截至目前，该问题在参众两院的听证会上，累计被提出了80多次。

一名众议员表示：“现在用户困惑的就是如何保证在平台上的隐私。曾经他们对你们信任不已，但现在信任已经被毁了。你们承诺改变，但我担心这种改变只是眼下对公司声誉的担忧。这些改变你们明明早就该做了。但你们一次又一次地措手不及，接着就是道歉。”

该议员还向扎克伯格质问：“你们把用户当产品，每次带来的伤害都比上次更强，一旦出现错误，谁来承担责任？”提出问题后，他立刻打断扎克伯格的回答，追问：“你来承担吗？”

扎克伯格两次尝试回答该问题，但因为这名议员将提问的大部分时间用于发表观点，最终因超时被打断发言。（周峰）