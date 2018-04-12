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扎克伯格听证会尴尬瞬间：不断被问奇葩和重复问题

扎克伯格听证会尴尬瞬间：不断被问奇葩和重复问题
2018年04月12日 01:45 新浪科技
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　　相关专题：扎克伯格出席听证会 应答FB数据泄露事件

　　新浪科技讯 北京时间4月12日凌晨消息，在出席参议院听证会后，Facebook CEO扎克伯格参加第二场众议院听证会，继续应答Facebook数据泄露事件。

　　不过在第一场的听证会之后，第二次的听证会的问题仍旧重复着现有的话题进行着，同时参加听证会的众议员很多不是科技圈中人，因此有些提的问题听起来比较业余。

　　比如此前就有众议员提问，即便离开平台，Facebook也在收集用户的信息。扎克伯格则回应称，美国人每天平均使用8款应用来和朋友沟通，而其中的大部分都是Facebook家的……言下之意并不是Facebook要主动追求收集用户信息，而是美国人民根本离不开Facebook的产品。

　　而现在又有众议员提问这个话题：“你在Facebook平台之外也在收集用户数据，我们走到哪里，你监视到哪里。而很多美国人还不了解这一点。”众议员Lujan还高声痛斥：“你连不用Facebook的人的信息都收集！”扎克伯格不得不表示：“出于安全相关的考虑，我们会收集没有注册Facebook的人的信息。”

　　有的众议员将话题放在了处方药上：用户可以通过Facebook规避管理，购买非处方药，做非法的事情，你在伤害别人你知道吗！还有众议员言辞犀利：你什么时候才能把那些非法销售处方药的内容从平台撤掉？众议员McKinley也表示在Facebook上可以买到阿片类药物，小扎本人也知道这个情况，并表示感到遗憾。“责任感去哪里了？”扎克伯格回应说，即便现在审查人员很多，但没有人工智能的帮助，他们也没办法立即撤下相关内容。

　　还有众议员又将话题回到了Facebook是否有责任保护用户隐私的问题上，这已经是今天第84次重复了……两场听证会到现在累计开了8小时，其中5小时都是重复内容。

　　除了重复问题之外，有的众议员将时间过多花在了提问上。在一段又臭又长的阐述之后，一位众议员终于提出了自己的问题：其他科技公司也会定向投放广告吗？扎克伯格：当然。

　　扎克伯格还被问到了一些奇葩问题。

　　一位众议员表示，他的照片被人偷盗去注册了假账号，而这个假账号又被用来勒索他人。还有一位众议员表示，他的丈母娘跟他说了一位过世的亲人，然后他的Facebook上就出现了这个人的信息。扎克伯格：你说的只是巧合。

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