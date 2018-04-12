扎克伯格4小时过堂 坦陈8700万用户数据泄露我之过

来源：北京商报

社交媒体公司脸书首席执行官扎克伯格当地时间10日在美国参议院出席听证会，就数千万脸书用户数据遭滥用一事接受议员盘问。扎克伯格承认脸书在这一事件中“未能全面审视自己的责任”，犯有错误。

当天的听证会由参议院司法委员会和商务委员会联合举行，44名参议员参加，接近所有参议员人数的一半。11日，扎克伯格还将在众议院能源和商务委员会“过堂”。这两场听证会是上月曝光的脸书用户数据滥用事件的一个高潮。

在10日的听证会上，扎克伯格就脸书公司收集用户数据以精准推送广告的商业模式、是否涉嫌垄断和如何监管互联网公司等问题，接受了长约4小时的问询。有参议员问：脸书2015年得知8700万用户信息被非法泄露后却未告知用户，这是否有违道义责任？扎克伯格回答，公司以为数据被删除了，认为“事情已经结束”，未向联邦贸易委员会汇报。

扎克伯格表示，“我们未能全面审视自己的责任，这是一个巨大的错误”。他表示，愿同国会一同制定监管法规，保护用户数据安全。

在9日提前公布的书面证词中，扎克伯格表示，自己为用户数据遭滥用事件负责，但辩称公司一直在采取保护隐私的措施，只是“做得不到位”。

分析人士认为，网络社交媒体的兴盛，让用户数据成为炙手可热的资源，与此同时，用户隐私也需要得到相应保护。剑桥大学心理测量中心研究主任孙鲁宁称，在商业活动中，公司拥有较大的自由，可以通过相互交换用户数据以获取更大利润。但对用户来说，隐私条款往往隐藏在冗长的协议文件中，常常被忽略。他认为，使用脸书等社交媒体，并不意味着用户放弃了所有隐私权利。

也有分析人士认为，此次事件可能促使美国立法，加强对网络社交媒体和数据安全的监管。帝国理工学院学者德蒙鸠依近日刊文指出，这一事件是大规模集体隐私被侵犯的案例，且“不会是最后一例”。他认为，在网络化社会，保护用户隐私是“共同责任”。隐私保护和技术发展并非零和博弈，如何在博弈中找到平衡，严格的立法与执法必不可少。

对提供网络社交平台的企业而言，海量用户数据既是机遇也是责任。如果不能很好地保护用户个人隐私，可能造成民众对大数据技术的怀疑和不信任。如果再发生类似的用户数据大规模泄露甚至遭到滥用事件，对相关企业而言，可能造成灾难性影响。

随着万物互联时代的到来，数据共享将成为趋势，网络安全和数据安全应成为企业防护的重点，也是需要全社会各方共同应对的议题。

据新华社