Airbnb的反击：动刀预订费示好房客

来源：北京商报

面对Booking宣布非标房源超过500万套，非标住宿领域大佬Airbnb坐不住了。4月11日，北京商报记者获悉，Airbnb正在鼓励房东加入一个取消向住客收取预订费用的试点项目，考察此举是否有助于提升预订量。对此，有业内人士分析，Airbnb此次试点的目的显然是为了与Booking等主要对手竞争。但取消预订费可能导致客人随意取消预订而造成租金损失，能否承受成本压力以及如何与客人信用挂钩，是Airbnb面临的首要考验。

示好房客

Airbnb正在鼓励房东加入一个取消向住客收取预订费用的试点项目。此项目采取房东自愿参与原则，确定参与的房东将加入一项为期4周的试点服务，项目结束后房价和费用将恢复正常。

据了解，Airbnb在一封给房东的邮件中指出，他们想借此机会了解取消住客的预订费用是否有助于提升预订量。而此项目大约瞄准100位专业酒店经理，将帮助Airbnb进一步渗透到专业酒店领域。

Airbnb表示：“我们正不断测试用新的方式来帮助房东获得更多的客人。这个小范围、暂时施行的试点项目是我们众多试验中的一个，我们试图更多地了解如何才能最好地为我们的社区服务。”

创立于2008年8月的Airbnb目前是全球最大的C2C互联网短租平台，业务渗透至191个国家，超过6.5万个城市，拥有超过400万套房源。

据悉，Airbnb向房东和住客双向收取费用。其中，向客人收取5%-15%的预订费用，并向房东收取3%的服务费。而在这个试点项目中，Airbnb将向房东收取12%的佣金，不向住客收取预订服务费。而一位来自Airbnb的消息人士曾表示，此举是为了响应正在寻找不同增收模式的专业酒店经理的需求。至于中国方面是否参与测试，北京商报记者致电Airbnb方面，但截至发稿，并未得到相关回复。

华美顾问集团首席知识官、高级经济师赵焕焱表示，Booking是由物业管理公司管理的民宿或公寓房源，而不是像Airbnb一样，和个人房东签约。“Airbnb此次试点的目的是为了与其他平台竞争，而最大的竞争对手就是Booking。”

老大之争

值得关注的是，就在Airbnb测试取消预订费的同时，其最大竞争对手、住宿在线预订平台Booking也正式宣布，该公司包括民宿短租屋、公寓和其他特色住宿在内的非标住宿，目前上线房源总量已经突破500万个，相较去年同期增长了27%，增速远超包括酒店、汽车旅馆和度假村在内的传统住宿。

实际上，Airbnb与Booking的竞争从未间断。

根据公开资料显示，去年9月，Booking曾声称公司拥有72.1万个非标住宿房源，当时是低于Airbnb的190万个。而在去年四季度财报电话会议上却显示，截至去年底，Booking已拥有119万个房屋、公寓及其他非标住宿房源，同比增长53%。且增长的主要原因就是可即时预订的非标住宿注册房源大大增加。日前Booking正式宣布上线房源总量已经突破500万个，超过Airbnb官网公布的400多万套，占据了房源优势。

对此，Booking首席执行官Glenn Fogel曾公开表示，对Airbnb宣称的拥有450万个房源持怀疑态度。

虽然就房源数量而言，谁是非标住宿的全球领先者尚存争议，但大家普遍认为，Booking在服务上更胜一筹，不向旅客收取中介费，还能为旅客提供用户点评以供参考。

而Booking在非标住宿上的发力显然给Airbnb带来了巨大压力。分析认为，小范围测试取消预订费，标志着两家国际在线预订平台的战火已经从“口头战”走到了“行为端”。

反击叫板

知名互联网学者刘兴亮告诉北京商报记者，从消费者心理上看，Airbnb如果取消预订费，确实能够进一步增加预订客流的比例。

据了解，Booking此前一直未收取过住客预订费，以此吸引了一定的流量客源，尤其体现在非标住宿房源量上。据Booking相关负责人透露，在Booking近期的市场调查中，有30%的受访者表示期待可以在2018年入住公寓、公寓式酒店或分契式高档公寓。随着用户住宿需求逐渐多元化，非标住宿的市场发展潜力不容小觑。

Booking虽然不向客人收取预订费用，但向酒店经营者或房屋业主收取15%的佣金。从测试看，Airbnb的佣金相比Booking要低一些，对房东来说更具有诱惑力，赵焕焱坦言，Booking的系统在对客人进行审核并处理付款方面不如Airbnb。“这个试点可能会吸引更多的房东将民宿或公寓房源放到Airbnb的平台展示，导致Booking上的房源量减少。”

针对取消预订费可能会对平台和房东带来一定损失，酒店产权网联合创始人冯少辉指出，“如果Airbnb通过预订平台并且有信用功能的话，应该还是可控的”。

北京第二外国语学院教授王兴斌表示，如果取消预订费，那么将是扩大中国市场的重要策略。“一方面可以吸引更多客人使用该平台进行客房预订，另一方面还会吸引更多商家和个体房东的加入。”

未来，随着国内旅游消费升级，民宿短租反而成为后起之秀。整个住宿市场依然存在着诸多变数。另外，随着中国“全域旅游”的展开，也为非标住宿提供了更为宽松的市场环境。业内人士认为，此次Airbnb的试点，或许是为了此前Booking的多次叫板而做出的“反击”。

北京商报记者 徐慧 王莹莹 许伟/文 宋媛媛/制表