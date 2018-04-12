乐视网否认与睿驰汽车有业务往来

来源：北京商报

北京商报讯（记者 石飞月）4月11日，乐视网对于深圳证券交易所《关于对乐视网信息技术（北京） 股份有限公司的问询函》（以下简称《问询函》）做出回复。

乐视网称，公司收到乐视控股（北京）有限公司（以下简称“乐视控股”）邮件回复，基于回函内容，就《问询函》相关问题回复。

根据乐视控股的回复，“Faraday Future （‘FF’）是贾跃亭早期在美国投资创建的全球化互联网出行生态企业。睿驰汽车为FF的关联公司。前述公司与贾跃亭所控股的乐视控股体系不存在法律关系，完全独立运营。FF按照国际法律规范和公司治理架构进行运作，贾跃亭担任FF全球业务CEO。

FF战略投资者为香港投资机构。在本轮融资中，贾跃亭没有出售任何股权，也没有获得任何资金。睿驰汽车土地拍卖款项全部来源于FF战略投资者的投资，与乐视网及乐视控股体系之间的关联款项不存在任何关系。截至目前，乐视控股与睿驰汽车及其股东SMART MOBILITY无任何业务及往来款项。此外，乐视网正在积极与乐视非上市体系进行协调，责成关联方切实解决上市公司对非上市体系公司因历史关联交易形成的关联应收款，缓解乐视网资金压力。