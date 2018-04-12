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无锡外卖“三国杀”被叫停，其他地方也该醒醒了

无锡外卖“三国杀”被叫停，其他地方也该醒醒了
2018年04月12日 13:44 澎湃新闻
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　　澎湃特约评论员 欧阳晨雨

　　突然间，很多吃货都嚷着，“想变成无锡人”。 

　　为什么？看看这些无锡网友晒的外卖单吧，“原价59.3元的外卖，在减去了各项补贴及代金券后，实付1.8元”“原价34.49，实付1分”“原价30.8元，实付0！”… …这哪里是叫外卖，分明就是在赤裸裸的免费派送啊。 

　　之所以出现这种外卖“甩送”的局面，源于作为新入局者的滴滴，试图以补贴开拓初期市场，让首单立减20元、大比例满减等运营活动迅速覆盖合作店铺。而外卖界的两大巨头美团和饿了么也不甘示弱，先后加入优惠送券大战当中，结果就是“鹬蚌相争渔翁得利”，广大吃货占到了不少“便宜”。 

　　不过，这个“好处”合不合法，还是一个问题。我国《反不正当竞争法》明确规定，禁止“经营者在生产经营活动中，违反本法规定，扰乱市场竞争秩序，损害其他经营者或者消费者的合法权益”，“经营者不得对其商品的性能、功能、质量、销售状况、用户评价、曾获荣誉等作虚假或者引人误解的商业宣传，欺骗、误导消费者”。根据报道，4月1日，滴滴外卖在无锡开启试运营；试运营3天后，滴滴宣称在当地市场份额已达到1/3，这个里面有没有“水分”，采用的是什么标准，有没有“欺骗”“误导”的成份，恐怕不能由滴滴一家说了算。 

　　如果真的如滴滴所言，在当地市场份额的占有量进展如此神速，则有违反《反垄断法》之嫌。根据该法，“具有市场支配地位的经营者，不得滥用市场支配地位，排除、限制竞争”， 禁止具有市场支配地位的经营者“没有正当理由，以低于成本的价格销售商品”。究竟何为具有市场支配地位，法律规定得很清楚，就是“一个经营者在相关市场的市场份额达到二分之一”。仅仅是试运营3天，就能当地市场份额三分天下，如今又过了好些天，占有“半壁江山”不应是什么难事吧？如果不承认这个数字，恐怕不正当竞争的虚假宣传又能坐实。

　　当然，有类似违法之嫌的，并非只有“鲶鱼”滴滴。在这场优惠送券大战中，美团和饿了么两大巨头也都是全力投入，也不乏“低于成本的价格销售商品”、“商户二选一”、“商户被美团和饿了么平台下线”等不正当竞争或垄断经营行为。 

　　正是基于这些异常“表现”，4月11上午，无锡工商局召开紧急行政约谈会，约谈美团、滴滴和饿了么三家外卖运营商，勒令外卖平台停止不正当竞争和垄断行为，表示“将对深入执法调查，不正当竞争等一旦查实，将依法处理”。 

　　其实，对消费者来说，眼前的些许“红利”，也并非就是一桩好事。在这场外卖大战中，已有商家接单量过大而退单现象，不正当竞争行为和垄断经营行为的持续发酵，最终会伤及消费者权益。从之前的“3q大战”、“滴滴vs优步”等“火拼”经验看，商战烟消云散之际，往往也是消费者付出成本的时候。叫停外卖“三国杀”，从长远看，也有利于保护消费者法定权益。 

　　商战不是无法之地。眼下，这场抢眼的无锡外卖“三国大战”已被叫停，但全国范围的外卖大战恰“山雨欲来”。主管部门依法强化监管，经营者自觉守法，规范和稳定外卖市场，才是真正的消费者和社会之福。

三国杀外卖无锡
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