美团滴滴饿了么被紧急约谈 回应：积极整改

无锡市工商局表示，无论是传统市场领域还是新兴互联网市场，竞争都应该是自由、平等、充分的

4月9日，滴滴外卖正式在无锡上线，由此引发包括美团外卖、饿了么等三家外卖平台的补贴大战。在抢占市场份额的过程中，有商户因上线滴滴外卖而被美团外卖和饿了么外卖强制下线；此外还出现了商家拒绝接单、订单被迫取消等现象。昨天，无锡市工商局对三大外卖平台紧急约谈，要求企业停止相关违法行为，规范市场经营秩序。对此，三大外卖平台分别表态，将按照要求立即整改。

昨天，无锡市工商局对美团、滴滴、饿了么三家外卖服务平台进行紧急行政约谈，具体来说有两大原因，一是商户因上线滴滴外卖而被美团外卖和饿了么外卖强制下线，涉及垄断经营；二是三大平台发放大量补贴或优惠券，进行无序市场竞争。

无锡工商局：相关平台涉嫌垄断

无锡市工商局发布的消息显示，近期，无锡市工商局陆续接到部分入驻外卖服务平台的无锡商户递交的举报材料，内容主要集中在商户因上线滴滴外卖而被美团外卖和饿了么外卖强制下线。接到举报以后，无锡市工商局高度重视，迅速部署，展开调查。初步调查情况显示，相关外卖服务平台的行为已经涉嫌构成不正当竞争行为和垄断经营行为。在调查期间，相关外卖服务平台存在边纠错边推出新的极端营销措施的情况，如采取发放大量补贴或优惠券等无序的市场竞争手段，争夺市场份额。

无锡市工商局昨天责令相关平台经营者立即采取措施消除不良后果：第一、立即停止实施涉嫌不正当竞争和垄断的违法行为，防止损害后果的持续扩大；第二、积极主动协助、配合执法部门开展相关执法调查，如实提供相关资料或者情况；第三、迅速对经营行为开展自查自纠，主动纠正其他可能影响市场经营秩序、侵害消费者合法权益的经营行为，如虚假宣传、消费欺诈等。

无锡市工商局表示，下一步将对三家外卖服务平台深入开展执法调查，涉嫌不正当竞争、限制排除竞争行为一经查实，将根据相关法律法规严肃处理。经营者受到行政处罚的情况将被记入信用记录并依法向社会公众公示。

无锡市工商局表示，无论是传统市场领域还是新兴互联网市场，竞争都应该是自由、平等、充分的。任何迫使商户在外卖服务平台之间做排他性选择的行为都严重侵害了商户的自主经营权。外卖服务平台经营者应当通过创新经营模式、降低服务价格、提高服务质量、改善消费体验等方式取得消费者的认同，赢得更多的市场交易机会和竞争优势。

现象：商户被强制下线 用户红包拿到手软

据无锡电视台报道，一家外卖小吃店老板敬师傅表示，在滴滴外卖上线首日，他作为商家在美团和饿了么的商铺被无故下架，无法登录了。敬师傅说，“我们主要做外卖，有平台就做。结果在上线滴滴后发现，商家被另外的平台全部下线拉黑。”他出示的平台通知显示，“因您的餐厅出现异常情况，暂时调整为‘休息中’，还请及时联系市场经理进行上线事宜沟通。”当地另一商户的老板也表示，饿了么的经理对她说：“如果你要上滴滴，就把美团和饿了么都关掉。”在采访中，当地美团、饿了么的骑手表示，滴滴外卖上线后，自己的单量减少了一半。

与此同时，无锡市民却认为最近“很幸福”。近期，三大外卖平台正在无锡展开优惠大战，“点外卖像不要钱”。北青报记者了解到，滴滴推出首单立减20元并可与商家优惠同时使用的活动；在用户下单后，还可以再分享获得5至8元的红包。美团外卖推出“0元送”活动，还狂撒1亿元红包。饿了么也推出优惠活动。有消费者表示，“滴滴外卖搞了下午茶20元减18元的活动，美团随即放出20元减15元。18元钱的水果茶，优惠券直接冲抵，只需要花2.5元配送费，等于喝了杯白送的啊！”

不过，爆单也导致订单被延迟甚至被取消等问题，有消费者表示，骑手已经不够用，自己下的单因为无人接单而被取消，最终午餐没吃着，影响了用户体验。

对此，无锡市工商局表示，对无锡广大消费者来说，三家外卖服务平台为开展市场竞争而广泛发放的补贴和优惠券，不能简单理解为普惠消费者的竞争红利。应该注意到，在优惠券的刺激下，外卖订单激增，超出了线下商户的接单能力和外卖服务平台的配送上限，出现了商家拒绝接单、订单被迫取消等现象，影响了商户的正常经营和消费者的消费体验，威胁了消费安全。长此以往，必然不可避免地带来服务质量下降、安全保障缺失等问题。

回应：三大外卖平台积极整改

对此，三大外卖平台分别在第一时间给出回应，都表态将按照要求立即整改。滴滴方面回应表示：“我们坚决支持政府维护商家合法权益，抵制二选一不正当竞争行为。”

美团方面回应表示积极响应监管部门要求。同时表示：“近期无锡当地非理性消费订单大量增加，导致部分商家难以及时出餐、骑手相对短缺。为了确保平台的用户体验，结合投诉率、出餐速度、评价好坏等综合指标，我们暂停了部分商家的服务，同时也新增了一批能提供优质服务的商家。”

饿了么回应称：“政府对规范市场竞争的要求我们全心支持。”同时其表示，目前在无锡的商户、骑手运营正常，我们的出发点始终在于提升消费体验、推动消费升级。这也是饿了么融入阿里新零售体系后围绕“吃”这一核心需求，为消费者提供的服务之一，并不是所谓的“补贴大战”。

文并摄/本报记者 温婧