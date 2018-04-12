入场线上交易战 大搜车1%佣金战能挺多久

大搜车1%佣金战能挺多久

继月初收购车易拍后，手持大量资金的汽车交易服务平台大搜车迅速将触角伸向了二手车领域。4月11日，大搜车正式宣布推出卖车比价平台，为车主在线比价卖车给10万多车商提供服务。大搜车卖车比价平台一上线，即把行业服务费拉到新低，只向买家收1%的服务费，并且会坚持五年不变。

大搜车CEO姚军红表示，“是不是中间商，看服务费高低便知。有人说自己没有中间商赚差价，背后又收4个点左右的服务费，我们干脆大大方方承认自己是中间商，只收1%服务费”。

全国工商联汽车经销商分会顾问颜景辉表示，大搜车并购车易拍之前，二手车线上交易战主要在瓜子、优信和人人车之间展开。大搜车以降低服务费的方式进入二手车线上交易，势必影响二手车线上交易的未来走向。不过，在二手车线上交易平台尚未解决盈利难题的背景下，大搜车能否支撑五年尚难预料。

入场线上交易战

事实上，此次大搜车加入二手车交易大战，与大搜车并购车易拍不无关系。姚军红分析，2017年中国二手车交易量为千万辆级别，二手车电商前三的平台加起来的占比仍是个位数，处在未定格局中的新平台，只要创造出足够大的新价值点，均有机会进入下一轮角逐战。

与其他二手车交易平台不同，瓜子、人人车都是侧重于C2C，优信侧重于B2C，而车易拍一直从事二手车B2B的业务，大搜车的策略是包括二手车商、新车二网、4S店、弹个车社区店，形成一个C2B和B2C的闭环。

北京商报记者了解到，相对于二手车电商普遍4%的服务费，大搜车的新产品将执行对C端买车个人客户不收费、对B端拍车车商收取1%服务费的机制。

实际上，以往4%的服务费用是由成本解构决定的。据了解，每台二手车的上门监测、后台过户、物流等服务成本在1000元左右。统计数据显示，C2C模式中每次成交平均需要经过4次买家带看，这就使得成本成倍增加，一些二手车电商的手续费定价也是基于这一点。

车易拍方面表示，此时大搜车大手笔投入，一是因为用户在线卖车意识已被市场培养，二是因为双方在一起打造了完善的二手车C2B交易基础设施。

按照计划，北京成为卖车比价平台的首选站，2018年还会进入全国所有核心车源城市。同时也会占据立体流量入口以斩获车源：一是战略合作伙伴阿里巴巴的线上流量支持，二是会投放两倍于友商的广告，三是旗下新车业务弹个车也会成为其二手车车源之一。

姚军红表示，2018年大搜车的重点将是向全国所有的核心车源城市进攻。“对于1%服务费的打法，一旦有其他跟进广告战或降低服务费标准，我们就算赢了。”姚军红说。

面对大搜车的价格战攻势，北京商报记者致电了瓜子和人人车。瓜子方面表示，目前尚不清楚大搜车的真实目的，但以1%服务费切入，无非是引入流量的一种方式，瓜子不会采取跟进策略。而人人车内部人士也表示，由于大搜车是C2B的交易模式，降低服务费人人车暂时不会跟进。

烧钱大战持续

据行业人士透露，目前，二手车电商平台撮合买卖双方成交，一般收3%-6%的服务费。手续费1000元保底、最高1%的确覆盖了服务成本。但连姚军红自己也在说确实不赚钱，算上广告成本甚至是要亏钱的。业内普遍担心，如果主流的二手车电商跟进，是否就将演化成一场熟悉的“烧钱大战”？

“没有雄厚的资金输血，显然是玩不了这个游戏。”中国汽车流通协会副秘书长罗磊认为，目前各个二手车线上交易平台仍处于拼金主拼烧钱的阶段。

统计数据显示，从2015-2017年，瓜子累计融资9.1亿美元。相同时间段，优信和人人车累计融资6.7亿美元和4.4亿美元，而大搜车已经累计融资6.15亿美元。

尽管二手车电商得到了资本的青睐，但从目前来看，已经实现根本盈利的企业却屈指可数。优信表示其二手车业务从2016年11月已开始盈利；而人人车则宣称已于2016年11月实现正毛利，其余企业对于何时能够实现盈利，尚不能给出时间表。

值得关注的是，瓜子在2017年上半年悄悄将交易服务费从3%提高到4%，服务费下限从1600元上涨到3500元，瓜子高额的广告投放，仅靠收取服务费盈利已显得捉襟见肘。

在颜景辉看来，二手车线上交易平台的营收和支出严重失衡，这种烧钱模式到底能挺多久很难预料。二手车电商距实现盈利都还有很长的距离，而在实现盈利之前，虽然各大交易平台都在加大广告投入，加强品牌营销力度，但行业整体营销效果有待斟酌，获取流量成本相对较高。

多维度综合战打响

在烧钱不断的二手车市场，或许只有巨头才能撑起这场大战。截至目前，人人车、瓜子、优信等主流二手车线上平台背后都出现了巨头的身影。瓜子的背后是腾讯领投，而人人车的背后是滴滴的战略投资，此外，优信二手车的数次融资有百度参与，大搜车也获得了阿里巴巴的融资。

2017年全年，我国二手车累计销售1240.09万辆，同比增长19.33%，交易额达到8092.72亿元，同比增长34%。二手车行业无疑成为了一个新的风口。“任何一个行业竞争，千万别做第二、第三，非常辛苦，空有一身武艺，施展不开。创业的势能非常重要，要抢第一的位置，最终所有资源都会来你这，马太效应会很明显。”瓜子二手车创始人兼CEO杨浩涌此前认为，正是规模发生了量变，导致二手车行业都在向巨头靠拢。

值得关注的是，二手车线上交易平台的服务品质和效率短时间内无法解决，快速盈利几乎不可能。“大搜车要赚的是生态的钱。笼统地说和淘宝类似，商家成交的订单并不归属淘宝平台，但是透过在平台上生存的商家平台本身的获利方式是多种多样的。我们是生态平台，而非贸易型买卖平台，不单靠赚差价盈利。淘宝长期免费，生态一旦建成，在多种场景下可实现盈利。”姚军红对外解释大搜车的盈利逻辑称。

不过，目前汽车电商的赛道已被各个平台拓宽，目前瓜子和人人车都已涉足新车业务，并建设了线下汽车服务体系，优信也推出了“优信新车一成购”平台，形成新车与二手车双业务的拉动。

颜景辉表示，从目前来看，各二手车线上交易平台均在摆脱过去单一依靠服务费的盈利模式，在经历了较长时间的烧钱比拼之后，汽车电商新一轮的竞争将是横跨产业链各环节的多维度综合战。而至于谁能笑到最后，尚不清晰。北京商报记者 蓝朝晖