微信QQ将暂停短视频外链直播

来源：北京商报

北京商报讯（记者 魏蔚）4月11日，微信和QQ将在互联网短视频整治期间，暂停短视频App外链直接播放功能，涉及的App包括微视、快手、抖音、西瓜视频等。在此之前，内涵段子被永久关停，快手和火山小视频被下架。北京商报记者发现，目前微信和QQ用户点击微视等短视频分享链接时，会出现“互联网短视频整治期间，平台将统一暂停直接播放，如需观看，仍可复制网址使用浏览器播放”的提醒。

近日，相关部门收紧对短视频的监管。4月10日，国家广电总局表示，在督察今日头条网站整改工作中，发现该公司组织推送的内涵段子客户端软件和相关公众号存在导向不正、格调低俗等突出问题，责令今日头条永久关停内涵段子客户端软件及公众号。此后，包括腾讯微视在内的各家短视频服进行自查自纠，快手清理5万条问题短视频，查封1.1万用户，抖音则在4月11日早间宣布，为更好地向用户提供服务，抖音从即日起将对系统进行全面升级，期间直播功能与评论功能暂时停止使用，升级完毕后会再次开通。今日头条同日宣布关闭App内语录、段子、趣图、美图和美女共5个频道。今日头条方面表示，这是产品内部整改的一部分。