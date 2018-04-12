彭蕾卸任鸡汤文刷屏 彭蕾：鸡汤有风险 饮用需谨慎

新浪科技讯 4月12日凌晨消息，蚂蚁金服前董事长彭蕾日前卸任后，网络上出现不少关于彭蕾在阿里巴巴经历的文章，彭蕾今日晚间则在个人微博上表示：鸡汤有风险，饮用需谨慎。

日前，阿里巴巴董事局主席马云在一封内部信中宣布，彭蕾将卸任蚂蚁金服董事长，由CEO井贤栋兼任。马云表示，接下来彭蕾将通过Lazada参与全球化业务中；同时她还会继续延续之前在女性和儿童权益保护方面的工作。

彭蕾卸任后，网上上出现不少诸如《彭蕾：马云背后的女人》、《彭蕾传奇：从月薪500到身价400亿》、《女版马云卸任，从月薪500到6300亿帝国掌舵人》等文章。而流传最广的莫如有媒体报道彭蕾曾说：“无论马云的决定是什么，我的任务都只有一个——帮助这个决定成为最正确的决定。”

彭蕾在微博上并没有直接回应这些文章描述的真实性，只是称：鸡汤有风险，饮用需谨慎。她还与同事开玩笑称，“怎么网络上到处流传我的鸡汤？照这样子微博认证得改成鸡汤女王了。”

不过彭蕾确实在阿里巴巴的发展历程中扮演了重要角色。她是阿里巴巴18名创始人与合伙人之一，带领过市场、服务和HR等多个部门，并带领支付宝和蚂蚁金服发展壮大。

今日，卸任蚂蚁金服董事长后的彭蕾还以阿里脱贫基金副主席的身份在陕西宁陕海棠园村公开亮相。她透露阿里脱贫基金会未来将为村子里的女人们做三件事帮助其脱贫：提供小额贷款保障生计、提供专项保险保障生活、协助农村母亲抚育孩子。