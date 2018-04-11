乐视网:和睿驰汽车无法律关系 已与债务方达成三方案

新浪科技讯 4月11日晚间消息，乐视网回复深交所问询函：睿驰汽车与贾跃亭所控股的乐视控股体系不存在法律关系，完全独立运营；睿驰汽车土地拍卖款项全部来源于FF战略投资者的投资，与乐视网及乐视控股体系之间的关联款项不存在任何关系。

乐视网称，公司与睿驰汽车关联方Faraday Future全球业务CEO贾跃亭及其关联方存在应收账款、其他应收款等关联欠款。截至2017年12月31日，关联方对上市公司的关联欠款余额为700,099.54万元。（上述财务数据未经审计，最终以审计值为准）

针对非上市体系关联公司的债务问题，公司已与债务方达成以下三项抵债方案：

（1）乐帕营销服务（北京）有限公司（以下简称“乐帕”）持有乐视投资管理（北京）有限公司（以下简称“乐视金融”）100%股权，乐帕已与公司下属子公司新乐视智家电子科技（天津）有限公司（以下简称“新乐视智家”）签署了零对价的股份转让协议，股权结构上乐视金融成为了新乐视智家的全资子公司。公司已聘请第三方专业评估机构对乐视金融股权进行评估，将参考估值结果确定以资抵债金额，暂按14.00亿元作为估值结果。

（2）乐视控股（北京）有限公司（以下简称“乐视控股”）以持有新乐视智家的股权进行质押，为新乐视智家取得中国民生信托有限公司贷款合计11亿元，现阶段对乐视控股质押的股权即将进入司法拍卖程序，拍卖所得资金用以偿还非上市体系关联公司欠款。

（3）新乐视智家以9,290.00万元价格以资抵债受让乐视电子商务（北京）有限公司（以下简称“乐视电子商务”）经营 的网站（乐视商城）及相关资源、知识产权等资产。

此外，公司正在积极与乐视非上市体系进行协调，责成关联方切实解决上市公司对非上市体系公司因历史关联交易形成的关联应收款，缓解公司资金压力。