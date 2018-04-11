天海投资：拟作价75亿元收购当当 增值率约235倍

新浪科技讯 4月11日晚间消息，天海投资（600751.SH）披露重组预案，拟作价75亿元收购当当网，增值率约235倍，并拟配套募资不超40.6亿元。

对此，当当方面表示，当当与海航旗下天海投资今日签约，文件已提交、等待相关部门审核。

天津天海投资发展股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式，购买北京当当网信息技术有限公司股权及北京当当科文电子商务有限公司100%股权并募集配套资金。

公司拟通过发行股份及支付现金方式购买俞渝、李国庆、天津骞程、天津微量、上海宜修合计持有的当当科文100%股权以及天津科文、天津国略、天津骞程、天津微量、上海宜修、E-Commerce合计持有的北京当当100%股权；同时，公司拟向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过406,000万元，不超过发行股份购买资产部分交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行前总股本的20%。

本次交易不会导致公司控制权的变更，交易完成后，俞渝和李国庆合计直接持有公司16.49%股份。

本次交易价格将参照评估机构出具的《评估报告》所列载标的资产于评估基准日的评估价值并经各方协商后确定。截至本预案签署日，评估工作尚未完成，标的资产的预估值为750,000万元。经交易各方协商，初步确定本次交易中购买标的资产的交易价格为750,000万元。

本次交易中，公司拟以发行股份的方式支付406,000万元，以现金方式支付344,000万元。待标的资产的审计及评估工作完成后，交易各方将参照评估机构出具的《评估报告》确定最终交易价格并另行签订补充协议。

标的公司净资产账面价值3,178.93万元，预估值750,000万元，增值746,821.07万元，增值率23,492.84%。

天海投资是海航科技集团旗下核心产业平台之一，分别在上证B股（证券代码900938）和A股 (证券代码600751)上市。2016年12月，天海投资成功并购全球IT分销与供应链巨头英迈国际(Ingram Micro Inc.)，并逐步剥离海运业务，正式转型科技行业。

当当网成立于1999年，目前图书超过500万种，拥有3000多个第三方卖家，并在全国经营200多家实体书店。当当已建成北京、上海、广州、天津、成都、武汉、郑州、无锡、济南、青岛、沈阳、福州等城市的37个物流中心，当当18年累计卖出图书超过30亿册，当当拥有数字出版物50万多种。(泽宇)

以下为当当方面回应全文：

《久久在海南，书香在当当，海航旗下天海投资携手当当谱写新篇章》

当当与海航旗下天海投资今日签约，文件已提交、等待相关部门审核。

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当当公关部 2018.4.11