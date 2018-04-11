小猪短租陈驰：不惧Airbnb 未来竞争关键是服务能力

小猪短租CEO陈驰

新浪科技 王上

随着共享经济越来越变得日常化，这个领域内的竞争也变得白热化。在博鳌亚洲论坛期间，新浪科技专访了小猪短租CEO陈驰。他介绍了短租行业目前的格局，以及市场痛点，并分享了自己对创业的一些感想。

在陈驰看来，短租行业目前有两个模式，一种是纯粹的分享经济的模式，平台型的模式；另外一种是B2C的模式，类似于酒店的标准化管理。小猪短租属于第一种。此外，也可以从境内和境外市场来看。小猪短租一直以来坚持境内市场，但也用合作的方式探索了境外市场。

“境内市场是小猪短租一直深耕的领域，但境外市场也不能忽略，境外旅行用户的客单价非常高，大概应该是国内旅行的住宿客单价的三到四倍，利润率不错”，然而，陈驰透露，境外市场也面临着国际供应链以及线下服务体系建设两大挑战。

陈驰认为，从长期来看，短租行业竞争的焦点和关键主要是服务能力。

对于创业公司可能面临被BAT收购的命运，陈驰从创业者的角度分析：“每一个企业家都是把创业当成自己的使命，不断用余生去推动，谁都不想面临被并购。结局总是意想不到的，这就是创业，愿赌服输！”

以下为对话陈驰实录，新浪科技整理：

国际市场不能忽略 客单价比国内高三到四倍

新浪科技：怎么看待目前国内短租行业的格局现状？

陈驰：这个行业经历了大浪淘沙后少了很多对手，大量的企业其实还是在竞争的选择上面。我不喜欢说是格局，觉得应该说模式，现在有两个模式，一种是纯粹的分享经济的模式，就是平台型的模式，一边去连接闲置的资源，一边去对接需求，形成一个双边的事情让它逐渐发育进化；另外一种是B2C的模式，就是把更多存量的物业拿到自己手里面，做类似于酒店的标准化管理。这两种模式走到今天，应该是第一种模式还是大方向，尽管早期力量也是很大，但有更多的市场发展空间，更多未来的可能性。

另外一种分类是看境内和境外。一开始做短租的时候，有些企业是回避境内的业务复杂度和难度，他选择去做促进与海外的这个信用链条，因为海外的供应链相对完整，只需要去对接需求就可以。

小猪短租的模式是做真正做国内市场，国内的供给，国内的需求，然后通过双边的平台模式变成一个共享经济的效率。现在看，国内的需求现在看起来出境游需求非常大，增长的潜力有多样性，比较复杂。所以从这个角度去看的话，证明小猪一开始在在平台模式和市场定位上是正确的，以国内市场为主，也在探索国外市场。

要在两个点上竞争，我们应该算是一个领导者的一个角色，可以看到，包括一些原有这种B2C的模式去做这个产业的一些公司，现在其实也转到平台模式。

新浪科技：国内市场这么大，小猪短租为什么要开拓国际市场？

陈驰：我们在做境外市场时非常客观地看到中国的互联网企业还很难变成一个有全球网络效应的公司，跟美国公司还是有还有很大很大的差距。所以进入海外的时候，我们还是一个比较客观的战略。

第一，我们不服务于全球的用户，我们只服务于中国人出境的用户。

第二，从供给的角度，我们会选择比如说战略合作和直接发展活动相结合的方式。

比如说在3月份我们就宣布Booking Holdings Inc．旗下的Agoda（安可达）达成全球战略合作伙伴关系。共享他们全球的非标住宿，包括Booking本身，从也成为这方面来源的一部分，这样就解决了我们供给链和服务链的问题。

新浪科技：国际市场必须要做吗？

陈驰：国内市场挺大的，但是国外市场作为一个重要的部分是不能忽略的。比如，报告数据显示，2017年中国公民出境旅游突破1.3亿人次，这里面住宿会变成整个出境游里面最大的选择之一，最重要的选择，最重要的决策。那么从我们调研来看，有约20%的用户在出境考虑住宿的时候，已经在酒店和非标酒店以外的非标住宿之间做选择。当然，他们在选择的时候还有很多障碍。比如，信息的不对称，对风险的担忧，所以我们有很大的机会去做这样的市场。

此外，境外旅行用户的客单价非常高，大概应该是国内旅行的住宿客单价是3到4倍，量非常高，绝对是一个不小的市场，利润率看起来很高。

新浪科技：那为什么不会考虑海外并购？

我们应该还是以合作为主，这样资金消耗是最小的。主要我们还是想从全球去解决整个供应链的问题，而不是从单一的一个国家采取并购的方式来解决。

新浪科技：国际化需要破解哪些难题？

陈驰：第一，国际化的难题就是供应链的问题。这跟我们在国内建立双边平台渗透到300多个城市，难度是不一样的，我们不是美国公司，我们要获得一个国外房东的认可，我们要给他们带来源源不断的供给。在这方面，Airbnb可以带来全球的效应，中国现在公司品牌影响力还是只能影响到中国国内。所以说你要去在全世界去获得房东有双边的效益，建立双边的平台，应该是难的。事实上我们还是要承认，在这点上我们跟Airbnb不能比，所以我们就要通过合作来做，比如跟Booking的Agoda合作，用他们的供应链来解决这样的问题。

第二就是线下服务的体系建设。国内国外其实都面临这样的问题，就是国外的短租平台，其实对线下服务的这个体系的建设，相对国内小猪这样的平台相比，相对做得比较浅。所以，在住宿里面也会遇到很多体验的问题，卫生的问题，语言沟通的问题等等，这些都是放在中国消费者面前遇到的一些选择和服务上的障碍。所以现在我们看到境外的出境游的用户使用国外的短租，尽管有很多人的体验还是不错，但是也有很多服务方面的冲突和投诉会产生。

不惧Airbnb 未来竞争焦点和关键是服务能力

新浪科技：Airbnb逐步重视中国市场，本地化的策略上也越来越多，会有危机感吗？

陈驰：没有危机感，我们不焦虑，因为这是必然的结果。几年前我们开始成立这家公司的时候，我们很清楚的认识到中国国内的内需是个巨大市场，尽管供应链的开拓与进化需要付出巨大的心力，但是我们的使命就是在中国做分享经济。

Airbnb当然会进入国内的市场，但它永远可能是一个追寻者。我们是这个业务的拓展者，我们为这个市场在做赋能，而不是只是因为有了供给外衣，有了流量的外衣，就可以从境外进入到境内市场。我们可能会扮演一个开拓者的角色，拓荒者的角色，然后后面人受益，但是创业就是如此。所以，我们也没有任何的不愉快，这都很正常。

新浪科技：未来玩家们竞争的焦点和关键是什么？

陈驰：我觉得从长期来看，竞争的焦点和关键主要是服务能力。简单看是用户使用一个App，就是一个交易平台，用户在上面找房子去完成交易，然后去接受服务。但是从整个共享经济或者说分享经济的角度去看，其实是赋能予这些地产、房东、摄影师、保洁阿姨等。能做到这些工作的时候，整个产业才能在这个所谓的基础设施上为依托逐渐发展起来。更多的房东很低的成本，很低的门槛进入到这个领域。

很多服务可以依靠智能去交付，比如说接待的业务，如果没有这些智能设备，你没法去交付这个接待的业务，然后你没有这个保洁的网络，很多房东其实也不断去开展这样的这个分享工作，即使他手里有系统。所以长期来看，中国这么庞大的房地产，能最后变成各式各样的这个服务的业务必须要短租。

所以长期来看，一定是服务，而不是交易平台也不是流量。

1.2亿美元E轮融资资金还没用多少 下半年加强品牌推广

新浪科技：去年底小猪短租获得1.2亿美元E轮融资，资金的使用状况如何？主要投入在了哪些方面？

陈驰：现在用的还不是太多，因为从去年开始，交易规模增大，增长比较快，接下来从7月到10月份会加强一些品牌的推广。

新浪科技：融资的时候选择投资机构，您看重投资方的哪些能力？

陈驰：我觉得从我们小猪短租来说，首先还是对这个模式认可，因为分享经济在中国，所以我觉得有很长的路需要走。还是需要在中国有坚定信心的投资者，然后才能在一起能走更长的路。

第二，在我们现在这个阶段，我们希望投资方能带来更多的是资本以外的资源。比如说战略资源，政府资源，涉及到地 产的资源，这些都是我们现在所需要的。这次领投方云峰基金有这方面的能力，能给我们带来一些机会。

单位营收模型已经趋于成熟 线下服务要变得更重

新浪科技：小猪短租目前的盈亏状况是怎样的？

陈驰：其实我们盈利模式还是非常清楚的，经过五年探索，目前，小猪的商业模型和单位营收模型已经趋于成熟。由于交易规模足够大的，市场空间还很大，还需要继续教育用户。

新浪科技：2018年的战略规划是怎么样的？

陈驰：第一是刚刚所说的国际化，这也是一项比较长期的规划；

第二，产品上更加创新，比如针对在预订模式上进行创新，我们这个月可能会发布先住后付的模式，我们会跟芝麻信用体系打通；此外，在用户端，我们将联合众安保险推出“无理由取消险”。

第二，要让我们线下服务要变得更重；比如我们提供烟感报警器，煤气报警器，它是连到云端的。

第三，希望我们的管家服务变得更加多样化；除了提供保洁外，比如还提供接待，消耗品的购买，缴水电费；还比如能给房东提供一些服务，包括设计装修等。

新浪科技：今年一大批中国互联网企业走向IPO，小猪短租在上市方面有什么计划和预期？

陈驰：纯粹IPO的话小猪可以去做，但意义是什么呢？如果只是融资，那意义不大，因为一级市场融资还是很容易。如果说从投资人退出的角度，我们的投资者他们觉得我们的规模还不够大。我们现在已经具备IPO的资格，但现在去做IPO的话，就相当于去绑上一个绳子，所以我们还没有明确的时间点。

新浪科技：如果IPO会考虑哪个地点？考虑国内吗？

陈驰：谈及IPO地点，这个变化有点快，去年年底中国香港说欢迎企业去上市，今年祖国也在召唤，到底哪个市场，到了IPO节点我们再看吧。

创业结果难料谁都不想被收购 愿赌服输

新浪科技：如何看待创业公司可能会被BAT并购的命运？

陈驰：从投资方面的角度来看，比如，阿里收购饿了么，是把饿了么从消耗战中释放出来，其实是一种负责任的态度。摩拜卖给美团，其实也是同样的逻辑，打成消耗战了，最后腾讯要负责。

从长远发展来看，跟阿里和腾讯面临产品和战略上的合作，这个可能是一定要面临的，但这都是互利互惠的。

至于最终被并购，谁都不想。每一个企业家都是把创业当成自己的使命，不断用余生去推动，谁都不想面临被并购。结局总是意想不到的，这就是创业，愿赌服输！