员工“霸道喊话”欲封用户账号 知乎发声明道歉

新京报快讯（记者潘佳锟）今日（11日）有消息称，一位备注名为“em-知乎图书策划编辑”的网友在微信群里自称掌握知乎官方账号，并“霸道喊话”：“我现在就可以封了你。”事情曝光后，知乎方面公开致歉，称对该员工的不当言论和相关行为，已进行内部调查处理。

今日，一则名为《致一位知乎员工：请收起你的任性，善用你的权利，爱惜你的公司，珍视你的人格》文章引发关注。文中作者称，在一个名为“靠谱出版群”的140人微信群中，自己在表达“周源（知乎创始人）做的正是从高级到低俗”；“不然我们这些人能混知乎？还混个小v？”后，一位备注名为“em-知乎图书策划编辑”的微信群友自称现在掌握知乎官方账号，称“我现在就可以封了你”，并询问对方账号。

上述文章作者表示，自己当时是客观地表达知乎现状。

今日下午，新京报记者从知乎方面获悉，经初步了解，上述文中所述当事人确为知乎员工，但该员工没有任何帐号管理权限。对于其不当言论和相关行为，已进行内部调查处理，相关进展和结果会第一时间跟大家同步。

知乎官方账号“知乎小管家”表示，之乎方面一直严格按照监管部门指导要求和社区管理规定来管理知乎社区，服务广大用户。谨慎对待每个帐号的处理，每一项权限都有着明确的内部复查机制。没有任何知乎员工有权力无理由封禁一个帐号。“感谢给我们及时反馈的用户，并再次向所有关注知乎的朋友们道歉！”