家装平台齐家网提交IPO申请:百度位列第二大股东

来源：36氪

今日，家装平台齐家网向港交所递交了IPO申请，招股书中暂未披露上市时间、股票发行量、发行价格等信息。

齐家网成立于2005年，目前已完成四轮融资，百度持股16%位列第二大股东，曾领投数千万美元C轮融资。

互联网家装行业竞争越来越激烈，根据公开数据显示，目前市面上已有500至800名参与者。根据弗若斯特沙利文报告，按照GMV计算，2017年齐家网已成中国最大的互联网家装平台，拥有25.7%的市场份额。

招股书显示，截至2018年3月，齐家网拥有5020万名月独立访客，生态体系包括6680家装修公司，覆盖全国250多个城市。

齐家网年营收由2015年的1.41亿元增长至2017年的4.791亿元，年复合增长率为84.1%。其中，自营室内设计及建筑业务营收占比从2015年的31.4%上升至2017年的59.4%。

目前，齐家网自营业务下设三个品牌服务于不同的细分人群，博若森定位快餐式消费，定价平民化；典尚专注于县城、地级市装修服务，通过城市合作伙伴落地；居美，定位个性化的定制装修。

齐家网毛利由2015年的8770万元增加至2017年的2.398亿元，年复合增长率为65.4%。2017年的毛利率为50.1%，其中，网络平台业务毛利率高达89.4%，这部分业务主要是齐家网根据用户不同的需求和背景，推荐不同的装修公司或设计师，从中收取服务费用。而自营的室内设计业务毛利率仅为24.7%。

虽然营收和毛利都快速发展，但由于营销、研发、扩张等支出增加，齐家网仍处于亏损中且现金流为负。在招股书中，齐家网也列出了盈利风险，2015年-2017年，齐家网经营亏损分别为1.62亿元、人民币1.54亿元及人民币1.09亿元。自营室内设计及建筑业务经营成本更高，包括劳工和材料费用。据齐家网预测，自营业务的成本将继续随着自营品牌营收的增加而扩大。

在36氪去年的采访中，齐家网创始人邓华金透露，公司战略已发生转变，开始收缩自营的业务，延展平台的部分。“未来装修公司会越来越品牌化和产品化，变成综合性对全盘负责的服务机构，这是我们看到的变化。”