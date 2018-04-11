丁磊：希望以投资方式与任天堂等结盟 共同开发游戏

新浪科技讯 4月11日下午消息，网易董事局主席丁磊近日在接受《日本经济新闻》采访时称，希望以投资的方式与日本任天堂等结盟，共同开发游戏产品。

丁磊认为，全世界网络游戏市场排名是：中国、美国、日本、其他国家，从第四到第十的市场全部加起来还没有日本大，而中国占了整个市场的三成到四成，剩下的九个国家加起来占有量不大，“所以我们要先把中国做起来，而且要做好”。

“日本和美国游戏市场不同”，丁磊称，网易的某款游戏在日本排第一，十分不易，因为日本人不大喜欢外国游戏。而美国市场则不同，“他们什么都喜欢”。

丁磊表示，目前海外投资主要是在游戏设计层面，“毕竟一个公司的创意是有限的，我们已经做到世界上数一数二的手机游戏开发厂商了。但是必须要承认高手在民间，还有很多国家的工作做得非常优秀。比如日本任天堂等，我们非常希望以投资的方式和他们结盟，共同来开发产品”。此外，他并没有把国内国外看成竞争对手，中国有很大的市场，也存在自身优势，而国外有游戏设计的优势，所以，未来很多游戏的研发都是多个公司之间共同完成的。

对于该观点，丁磊举例称，两年前有一个游戏叫Pokemon go，Pokemon是个日本公司的IP，但是美国公司把Pokemon做成了一个VR游戏，并在全球发行做得很成功。

除此之外，丁磊还谈及了他对于互联网市场的期待。他认为，中国未来互联网市场最看好和最期待的仍是无人驾驶汽车。因为中国人口众多，很多人都拥有汽车，如果能发展好无人驾驶汽车，则可解决很多社会问题。他认为，中国现在已经成为全球最大的汽车消费国，“我们有这样的条件和机遇，产生第一个世界上最广泛应用的无人驾驶场景”。（韩大鹏）