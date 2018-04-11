拼多多完成新一轮30亿美元融资 腾讯领投

来源：36氪

文 | 乔芊、 张信宇

编辑｜方婷

据36氪从两个独家获悉，社交电商拼多多已于近日完成新一轮融资，金额在30亿美金左右，估值接近150亿美金，投资方包括腾讯、红杉，腾讯为领投方。 36氪就此向拼多多求证，截止发稿，对方暂无回复。

拼多多在2016年7月公布的B融资中，腾讯就是众多投资方之一。此番再下注，说明拼多多的快速成长，对于发力零售的腾讯来说，战略意义越来越重要。

据36氪了解，成立两年多的拼多多2017年GMV已超过1000亿。而达成同样的业绩，淘宝用了5年，京东用了10年。

依托微信流量、低价拼团模式崛起的拼多多和微信关系堪称微妙。今年3月，有微博网友称拼多多被微信封杀，一位用户晒出的手机录制视频显示，拼多多微信服务号的多个菜单栏点击后出现“已停止访问该网页”，原因则是“网页包含诱导分享行为内容，被多人投诉。”随后有媒体引用知情人士说法称，“2017年拼多多就被微信封杀过1000多次。”

关于“被封1000多次”的传言，拼多多CEO黄峥近日在接受《财经》采访时表示是“夸张说法”：“从平台治理的角度，拼多多作为腾讯生态中交易量最大的组织，微信对我们的管控是更严厉的。”

但不可否认，社交电商都希望获得腾讯在资本上的支持——即便在管控上没有豁免权，但和腾讯保持紧密关系也有助于其率先掌握微信规则、及时反应。一位社交电商创业者告诉36氪，他们和腾讯战投部已有多次接触，腾讯的总体意向是“只投有潜力成为行业第一的”。

这也符合腾讯投资一向以来的风格。过去几年，腾讯投资以VC式打法布局了各行业大量创业公司。“腾讯投资更像VC／PE的那种投资，一个项目有好的回报、可能成为垂直领域的大鱼，腾讯就会先收进来占着，成为盟友，未来长大了再考虑业务协同。”一位腾讯投资部前员工此前在接受36氪采访时说。

一直在电商上找不到抓手的腾讯，也从2017年起逐渐形成了根植于“微信生态”的电商产品矩阵：拼团模式的拼多多、分销模式的云集微店，以及众多电商小程序都在其中，对于阿里巴巴的主营业务形成了不小威胁。阿里为寻求反制，也于近期推出了针对拼多多的淘宝特价版。

AT的零售之战，已在线上线下全面铺开。